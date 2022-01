Huawei na walentynki: laptopy, tablety i smartwatche w nowych cenach

Huawei ruszył z kolejną dużą akcją promocyjną, w której oferuje swoje urządzenia z różnych kategorii w niższych cenach. Tym razem pretekstem są walentynki. Akcja przypomina wcześniejsze, podobne promocje, w niektórych przypadkach stanowi ich przedłużenie.

Startująca dziś akcja „Walentynkowe promocje do pokochania” to okazja do zakupu laptopów, monitorów, tabletów, smartwatchy, słuchawek bezprzewodowych czy smartfonów Huawei w przystępnych cenach lub zestawach z innymi urządzeniami i akcesoriami. Promocja trwa od dziś do 20 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Wybrane urządzenia Huawei w walentynkowej promocji dostępne są między innymi w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Empik i Decathlon oraz w sieci Play.

Na klientów sklepu internetowego huawei.pl czeka dodatkowa oferta – możliwość stworzenia własnego zestawu produktów. Do wybranych smartwatchy, laptopów, tabletów czy smartfonów można dobrać jeden lub więcej produktów z dostępnej listy, na przykład do smartwatchy można dokupić bezprzewodowe słuchawki lub wagę, a do laptopów – bezprzewodową mysz lub router.

Lista urządzeń w promocyjnej ofercie jest dostępna na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/walentynki-huawei/.

Co Huawei proponuje na walentynki?

Na walentynki producent proponuje na przykład zegarek Huawei Watch GT 2 (46 mm) za 699 zł lub najnowsze smartwatche z serii Watch GT 3 – model 46 mm w wersji Elite można kupić za 1199 zł, a w wersji Active za 999 zł. Z kolei model 42 mm w wersji Elegant można dostać 1199 zł, a w wersji Active za 1049 zł.

W ofercie znalazły się też słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick, zamknięte w etui przypominającym szminkę. Słuchawki dostępne są w rekomendowanej cenie 999 zł i z voucherem o wartości 200 zł do wykorzystania w perfumeriach Douglas.

W ofercie można znaleźć również laptopy, między innymi Huawei MateBook D 15 z procesorem Intel Core i5 w rekomendowanej cenie detalicznej 2999 zł, Huawei MateBook D 14 z procesorem Intel Core i5 również za 2999 zł, a także najnowszy Huawei MateBook 14s z procesorem Intel Core i5 za 4299 zł.

W ofercie znalazł się również jeden z najnowszych smartfonów marki – Huawei nova 9, który można kupić w rekomendowanej cenie 1999 zł.

Pełna lista produktów objętych promocją:

smartwatch Huawei Watch GT 2 (46 mm) za 699 zł,

smartwatch Huawei Watch GT 3 (46 mm) Elite za 1 199 zł,

smartwatch Huawei Watch GT 3 (46 mm) Active za 999 zł,

smartwatch Huawei Watch GT 3 (42 mm) Elegant za 1199 zł,

smartwatch Huawei Watch GT 3 (42 mm) Active za 1 049 zł,

słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick + voucher 200 zł Douglas - 999 zł,

słuchawki Huawei FreeBuds 4 + voucher 200 zł Douglas 499 zł,

laptop Huawei MateBook D 15 (Intel Core i5) za 2999 zł,

laptop Huawei MateBook D 14 (Intel Core i5) za 2999 zł,

laptop Huawei MateBook 14 (Ryzen 5) za 3499 zł,

laptop Huawei MateBook 14s (Intel Core i5 8+512 GB) za 4299 zł,

laptop Huawei MateBook 14s (Intel Core i5 16+512 GB) za 4999 zł,

laptop Huawei MateBook 14s (Intel Core i7 16+1 TB) za 6499 zł,

monitor Huawei MateView GT 34” z soundbarem za 2199 zł,

monitor Huawei MateView GT 34" bez soundbara za 1999 zł,

monitor Huawei MateView GT 27” za 1399 zł,

tablet Huawei MatePad T10 WiFi za 699 zł,

tablet Huawei MatePad T10s (4+64GB) WiFi za 799 zł,

tablet Huawei MatePad T10s (4+128GB) WiFi za 899 zł,

tablet Huawei MatePad za 1099 zł,

tablet Huawei MatePad 11 + magnetyczna klawiatura + rysik M-Pencil 2 za 2199 zł,

smartfon Huawei nova 9 za 1999 zł.

