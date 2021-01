HTC z drugim miesiącem wzrostów z rzędu

Wygląda na to, że promyk nadziei spadł nawet na będącą w wiecznych problemach firmę HTC. Tajwańczycy zanotowali drugi miesiąc ze wzrostami z rzędu.

Wiele firm ma dział mobilny, który przynosi straty. Ba, większość. Tacy producenci jak LG czy Sony mają jednak z czego pokrywać stratę generowaną przez ten sektor rynku. Pozostałe działy tych firm notują rekordowe wzrosty. Zupełnie inaczej wygląda to w HTC, gdzie dział mobilny ciągnie całą firmę w dół. Ilekroć pisaliśmy o wynikach HTC zawsze było to jedno wielkie wyliczanie porażek. Ostatnio coś jednak drgnęło. W 2020 Sony zatrzymał spadek sprzedaży mimo kryzysu na rynku, HTC natomiast zaczyna wreszcie notować wzrosty.

W grudniu 2020 przychody sięgnęły 615 miliardów nowych dolarów tajwańskich, czyli około 81,22 miliona złotych. To o 1,02% więcej niż w przypadku grudnia 2019. Cały 2020 przyniósł jednak spadek przychodów o oszałamiające 42,03%. W stosunku do listopada 2020 udało się z kolei zwiększyć sprzedaż o 10,68%. Tajwański producent notuje zatem wzrosty zarówno w porównaniu do listopada 2020, jak i grudnia 2019. Wygląda na to, że jest jeszcze nadzieja dla firmy. To dobra wiadomość, to w końcu HTC Dream był pierwszym smartfonem z Androidem na rynku.

