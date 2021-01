Wstępne wyniki LG - rekordowy kwartał

LG zaprezentował swoje wstępne wyniki za miniony kwartał. Jest się czym chwalić, bo to najlepszy czwarty kwartał w historii.

W wielu branżach miniony rok był jednym wielkim kryzysem i walką o życie. O ile w świecie smartfonów było sporo kłopotów, to w przypadku tabletów czy laptopów trwało prawdziwe Eldorado. W podobnych superlatywach może się wypowiadać kierownictwo koreańskiego LG. To bardzo duża i poważna firma, jednak ma pecha, że jej sąsiadem jest Samsung. Rywal LG odpowiada bowiem za... 15% gospodarki całej Korei Południowej. Teraz jednak nadszedł czas chwały LG - udało się zwiększyć przychody o 15% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego, natomiast zyski wzrosły o 536%.

W liczbach bezwzględnych przychody wyniosły 18,8 biliona koreańskich wonów (około 63,48 milionów złotych), natomiast zysk wyniósł 647 miliardów wonów (około 2,2 miliarda złotych). Niestety, to dopiero wstępne wyniki. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że nie wiemy jak dokładnie spisał się każdy z działów i które rynki są najbardziej perspektywiczne. LG jest jednak potęgą w segmencie telewizorów oraz produktów AGD. Tradycyjnie jedynym przynoszącym straty działem był zawsze ten najbardziej nas interesujący, czyli mobilny.

