LG pokazał WebOS 6.0 dla telewizorów. Będzie nowy ekran główny

LG zaprezentował nową wersję systemu WebOS, która trafi na telewizory w 2021 roku. Nowy system operacyjny wprowadzi między innymi nowe komendy głosowe dla asystentów głosowych i zmieni wygląd ekranu głównego telewizora.

System webOS 6.0 trafi na telewizory LG, produkowane w 2021 roku. Znajdziemy go w telewizorach OLED, QNED Mini LED, NanoCell i serii UHD. Do sterowania używać będziemy najnowszej wersji pilota Magic Remote albo poleceń głosowych. WebOS 6.0 porozumie się z Asystentem Google i Alexą Amazonu.

Od razu po włączeniu telewizora zobaczymy zupełnie nowy ekran domowy. Został zaprojektowany tak, by jak najlepiej spełniać oczekiwania telemaniaków i został dopasowany do współczesnych zwyczajów. Dzięki temu mamy łatwy dostęp do najczęściej uruchamianych aplikacji streamingowych. Zobaczymy też sugestie przygotowane na podstawie historii oglądania i preferencji. Rekomendacje zajmą całą szerokość ekranu, znajdą się tu zarówno programy nadawane w telewizji, jak i takie z usług na żądanie.

By dowiedzieć się więcej o oglądanych produkcjach, można będzie skorzystać z funkcji Magic Explorer. To następca LG Magic Link, który może dostarczyć nam dodatkowe informacje o tym, co widać na ekranie: o aktorach, miejscach i innych potencjalnie interesujących elementach. Można będzie nawet wyszukać podobne wyposażenie wnętrz i zamówić je do własnego domu, choć na razie nie wiemy, czy te funkcje będą dostępne w Polsce.

Nowy pilot Magic Remote ma ułatwić operowanie telewizorem z użyciem rozpoznawania głosu (LG ThinQ, Asystent Google i Alexa). Ponadto na pilocie znalazły się nowe skróty do połączenia telewizora z innymi urządzeniami i prowadzące do najpopularniejszych usług VoD. Pilot dorobił się też NFC, co powinno znacząco ułatwić nawiązanie połączenia i przeglądanie treści z telefonu na dużym ekranie.

