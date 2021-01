LG prezentuje nowe laptopy gram 2021 z ekranami 16:10

LG zaprezentowało nowe laptopy z serii gram, które przygotowane zostały na 2021 rok. W sumie do sprzedaży trafi pięć modeli z ekranami 16:10 o przekątnych od 14 do 17 cali i procesorami Intela 11. generacji.

Firma LG zaprezentowała nowe modele laptopów z serii gram. To lekkie, cienkie i bardzo mobilne konstrukcje, które po raz pierwszy trafiły do sprzedaży w 2020 roku. Teraz koreańska marka odświeża swoje portfolio o 5 nowych modeli z ekranami przekątnych od 14 do 17 cali w proporcjach 16:10. Wszystkie wyposażone są między innymi w procesory Intela 11. generacji oraz zintegrowane układy graficzne Intel Iris Xe. LG zapewnia, że zostały one zbudowane zgodnie ze standardem militarnym 810G.

LG gram 2021 - nowe laptopy zaprezentowane

Pierwszy model to LG gram 14 (14Z90P), który wyposażony jest w ekran IPS WUXGA (1920 × 1200 pikseli) 16:10 z 99-procentowym pokryciem palety barw DCI-P3. Ma wymiary 331,4 × 215,2 × 16,8 mm i waży 999 gramów. Do sprzedaży trafią warianty zarówno z 8, jak i 16 GB pamięci RAM oraz maksymalnie dwoma dyskami SSD M.2 NVMe. Oprócz tego laptop ma dwa złącza USB 4 Gen3, jedno USB 3.2 Gen2, wyjście HDMI, czytnik kart pamięci microSD oraz czytnik linii papilarnych. Całość zasilana jest akumulatorem 72 Wh.

Niemal identycznie wygląda specyfikacja modeli LG gram 16 (16Z90P) oraz LG gram 17 (17Z90P). Różnice polegają jedynie na zastosowanych ekranach i tym samym wymiarach oraz pojemniejszych akumulatorach 80 Wh. Oba warianty mają wyświetlacze IPS o rozdzielczości WXGA (2560 × 1600 pikseli), które również w 99% pokrywają paletę barw DCI-P3. Mniejszy ma wymiary 355,9 × 243,4 × 16,8 mm i waży 1190 gramów. Większy to z kolei 380,2 × 260,1 × 17,8 i masa 1350 gramów. Wszystkie dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych - białej, srebrnej oraz czarnej.

Oprócz tego firma LG zaprezentowała też dwa modele 2 w 1, czyli LG gram 14 (14T90P) i LG gram 16 (16T90P). One również mają identyczną specyfikację, jak standardowe laptopy, przynajmniej jeśli chodzi o dostępne złącza, procesory, pamięci RAM oraz dyski SSD M.2. Różnica polega na zastosowaniu dotykowych ekranów, obracanych o 360 stopni oraz dołączonych do zestawu rysikach Wacom Stylus PEN (AES 2.0). Mniejszy może pochwalić się 14-calowym wyświetlaczem IPS WUXGA (1920 × 1200 pikseli) ze szkłem Corning Gorilla Glass 6. Większy ma 16-calowy ekran IPS WQXGA (2560 × 1600 pikseli), również z ochroną Corning Gorilla Glass. Ceny poszczególnych wariantów nie są na razie znane.

Źródło tekstu: informacja prasowa