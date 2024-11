Samsung sprzedaje najwięcej składaków, ale konkurencja jest coraz mocniejsza

W trzecim kwartale 2024 roku rynek składanych smartfonów odnotował pierwszy w historii spadek dostaw w ujęciu rocznym (rok do roku), wynoszący 1%. Było to zaskoczenie po sześciu kolejnych kwartałach wzrostów, co według danych Counterpoint Research jest sygnałem przejściowej fazy dla tego segmentu. Kluczowym czynnikiem osłabienia była nieco rozczarowująca sprzedaż nowej urządzeń Samsung Galaxy Z Fold6 i Samsung Galaxy Z Flip6, co wpłynęło na wyniki całego rynku.