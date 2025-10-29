T-Mobile włączył 5G Bardziej w nowych miastach. Mamy listę

T-Mobile nie zwalnia tempa i regularnie informuje o postępach w rozbudowie sieci 5G Bardziej. To ta "prawdziwa" sieć piątej generacji, działająca w dedykowanym paśmie C. Operator właśnie ogłosił, że uruchomił 40 kolejnych stacji bazowych z nową technologią.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla użytkowników oznacza to szybszy i bardziej stabilny Internet mobilny. Nowe inwestycje przekładają się na lepsze działanie usług w zatłoczonych miejscach i ogólną poprawę komfortu korzystania z sieci.

Nowe miasta z 5G Bardziej

Najważniejszą informacją jest pojawienie się zasięgu 5G Bardziej w miejscowościach, w których do tej pory go nie było. T-Mobile oficjalnie potwierdził, że sygnał dotarł do Kotlina, Krzeszowic, Oławy, Strzelina i Warty. To świetna wiadomość dla mieszkańców tych rejonów i osób je odwiedzających.

To jednak nie wszystko. Operator zadbał również o wzmocnienie istniejącego zasięgu. Na liście miast z poprawionym sygnałem znalazły się Bogatynia, Ciechanów, Konin, Kętrzyn, Mława, Sopot oraz Słupsk. W tych lokalizacjach Internet 5G powinien działać teraz jeszcze sprawniej.

Ponad połowa Polski w zasięgu

T-Mobile poinformował, że w jego sieci działa już 4427 stacji bazowych obsługujących pasmo C. Ten imponujący wynik sprawia, że z technologii 5G Bardziej może korzystać już ponad połowa populacji Polski.

Rozbudowa sieci w paśmie C jest kluczowa dla zapewnienia użytkownikom znacznie wyższych prędkości i mniejszych opóźnień w porównaniu do sieci 5G działającej na pasmach współdzielonych z LTE. To właśnie ta technologia pozwala w pełni wykorzystać potencjał smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Wygląda na to, że T-Mobile poważnie traktuje swoje obietnice i konsekwentnie zagęszcza mapę zasięgu.

Zasięg 5G Bardziej w T-Mobile

T Phone 3 Pro 0 opinii T Phone 3 Pro 0 opinii Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej