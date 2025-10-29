Wiadomości

Orange rozdaje darmowe internety. Duża paczka GB na 30 dni

Nadeszła kolejna środa, a więc dzień, w którym Orange rozdaje swoim abonentom prezenty. Od dziś w aplikacji dla klientów pomarańczowej sieci czeka ładna paczka gigabajtów. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:29
2
Ostatnie edycje cyklicznej akcji „Środy z Mój Orange”, w której operator rozdaje bonusy w aplikacji dla klientów, nie zawsze porywały, bo na przykład opaska SOS nie wszystkim mogła być potrzebna. Jednak sowitą paczką gigabajtów nikt chyba nie wzgardzi, a to właśnie taki prezent od dziś można odebrać w apce „Mój Orange”. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange daje 50 GB internetu

Od dziś w aplikacji „Mój Orange” na odebranie czeka bardzo gruba paczka 50 GB. I to z datą ważności nie do końca cyklu rozliczeniowego, jak jest w przypadku mniejszych pakietów, ale aż przez 30 dni od daty aktywacji. Można więc się solidnie nacieszyć darmowym internetem, co na pewno się przyda przed listopadowymi świętami – wielu Polaków będzie podróżować po kraju. 

Pakiet 50 GB obowiązuje tylko na terenie Polski.  Na odebranie i aktywację pakietu jest czas przez następne 6 dni, do 4 listopada 2025 r. Żeby zgarnąć bonusowe 50 GB, trzeba tylko zalogować się do aplikacji „Mój Orange”, wejść do zakładki „Dla Ciebie” i tam odebrać prezent. Pakiet wygasa samoczynnie po 30 dniach od aktywacji, nie przedłuża się i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Zgodnie z zasadami akcji „Środy z Mój Orange” z oferty skorzystają wyłącznie abonamentowi klienci pomarańczowego operatora. Użytkownicy ofert na kartę mogą za to jeszcze przez dwa dni, do 31 października, odebrać swoją paczkę 30 GB, rozdawaną na początku miesiąca – oczywiście pod warunkiem, że nie zrobili tego od razu.

telepolis
darmowy internet moj orange orange Środy z Mój Orange 50 GB
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange