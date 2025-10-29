Huawei Pura 90 Ultra może mieć dwa aparaty 200 Mpix. Tak, dwa

Nadchodzący Huawei Pura 90 Ultra może wnieść mobilną fotografię na całkiem nowy poziom. Według najnowszych przecieków i spekulacji smartfon ten otrzyma dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix – jeden główny oraz jednostkę z peryskopowym teleobiektywem. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to pierwszy telefon z takim połączeniem na rynku.

Więcej megapikseli i większe matryce

Nowy model ma być bezpośrednim następcą Pura 80 Ultra, w którym znalazł się nietypowy układ dwóch, mechanicznie przełączanych teleobiektywów współpracujących z jedną matrycą 50 Mpix. Do tego użytkownicy mogą skorzystać z aparatu głównego 50 Mpix oraz ultraszerokokątnego 40 Mpix.

W kolejnej generacji Huawei może pójść jeszcze dalej, stawiając na dwa sensory o większej liczbie pikseli – zamiast 50 Mpix aż 200 Mpix. Jak twierdzi leaker Digital Chat Station, takie sensory trafią do głównego aparatu oraz do jednostki telefoto z peryskopem. Co więcej, nie chodzi tylko o liczbę pikseli, która nie jest gwarantem lepszych zdjęć, ale także o sugerowane większe fizyczne rozmiary czujników, co faktycznie może przełożyć się na wyższą jakość obrazu, zwłaszcza w trudnych warunkach oświetleniowych.

Digital Chat Station nie podał co prawda nazwy producenta, ale na podstawie pewnych wskazówek można domniemywać, że chodzi o Huawei Pura 90 Ultra. Te doniesienia uzupełnia jeszcze jeden przeciek z Chin, autorstwa użytkownika ExperienceMore, który sugeruje, że podwójny zestaw 200 Mpix trafi także do modelu Huawei Pura 90 Pro+.

Plotki o tego typu konfiguracji pojawiały się wcześniej w kontekście telefonu Honor Magic8 Pro, jednak finalnie model ten otrzymał główny aparat 50 Mpix. Teraz wszystko wskazuje na to, że to właśnie Huawei jako pierwszy zdecyduje się na zestaw 2 x 200 Mpix.