Sony LYT-910. Ta matryca 200 Mpix trafi do flagowców w 2026

Sony przygotowuje się do największej ofensywy w świecie mobilnych aparatów. Według najnowszych przecieków japoński producent pracuje nad matrycą LYT-910, pierwszym w ofercie Sony sensorem o rozdzielczości 200 Mpix, który ma trafić do flagowców w 2026 roku.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:55
Informacje ujawnił na platformie X leakster @fenibook. Wynika z nich, że LYT-910 ma format 1/1,11 cala, a więc zbliża się do granicy jednego cala i jest wyraźnie większy niż ISOCELL HP2 Samsunga (1/1,3 cala), czyli potężna matryca 200 Mpix zastosowana m.in. w Galaxy S25 Ultra. Sony postawiło na piksele 0,7 µm, zamiast 0,6 µm znanych z koreańskiego sensora.

Nowy układ ma wykorzystywać podwójną technologię Remosaic – QBC (Quad Bayer Coding) przy zdjęciach 50 Mpix oraz QQBC (Quad-Quad Bayer Coding) dla pełnych 200 Mpix. Remosaic to proces konwersji rozmieszczenia pikseli do tradycyjnego układu Bayera, umożliwiający uzyskanie wysokiej rozdzielczości bez utraty jakości i z niskim poziomem szumów. Sony realizuje to nie tylko programowo, ale też sprzętowo, co ogranicza zużycie energii i pozwala uzyskać lepsze efekty w czasie rzeczywistym, również podczas nagrań wideo.

W rezultacie Sony LYT-910 ma zapewnić wyższą wydajność przetwarzania oraz szybsze tempo rejestracji obrazu. Sensor umożliwi też nagrywanie wideo 4K w 120 kl./s i 8K w 30 kl./s, z pełnym wsparciem dla HDR.

Jednym z kluczowych atutów LYT-910 ma być rozszerzona dynamika przekraczająca 100 dB, co przełoży się na lepsze odwzorowanie kontrastu w trudnych warunkach oświetleniowych — od neonów po jasne pejzaże. Sensor ma też obsługiwać bezstratny zoom cyfrowy 2x i 4x, dzięki wykorzystaniu natywnych fragmentów matrycy bez pogorszenia ostrości.

Według przecieków nowy moduł ma trafić do przyszłorocznych flagowców, a @fenibook sugeruje, że mogą to być Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra lub Xiaomi 17 Ultra. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Sony LYT-910 stanie się najpoważniejszym rywalem dla serii ISOCELL Samsunga i może wyznaczyć nowy standard w fotografii mobilnej.

Sony Lytia Oppo Find X9 Ultra Sony LYT-910 ISOCELL HP2 matryca 200 Mpix ivo X300 Ultra Xiaomi 17 Ultra
Zródła zdjęć: @fenibook / X, Sony
Źródła tekstu: GizmoChina