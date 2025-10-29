Miało być zielono, jest wielki maszt Play. Mieszkańcy są zaskoczeni

Na skraju Glinianki, w gminie Wiązowna, między rzeką Świdrem a granicą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego stanął kilkudziesięciometrowy maszt sieci Play. Obiekt znalazł się w sąsiedztwie otuliny obszaru Natura 2000. Dla operatora to inwestycja w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, dla części mieszkańców – symbol ignorowania głosu lokalnej społeczności.

Jak relacjonuje Przegląd Otwocki, spór narodził się po tym, jak w sąsiedztwie jednego z domów pojawiła się konstrukcja o wysokości ok. 60 metrów.

Jeden z mieszkańców wydzierżawił działkę firmie P4. Prosiliśmy go, by się z tego wycofał, nawet chcieliśmy odkupić nieruchomość, ale zażądał zbyt wysokiej kwoty – mówi pan Piotr, mieszkaniec Glinianki, w rozmowie z Przeglądem Otwockim.

Z relacji mieszkańców wynika, że maszt powstał bez wcześniejszych konsultacji i bez nadzoru, z naruszeniem warunków pozwolenia na budowę.

Dowiedzieliśmy się o budowie, gdy w nocy wjechał dźwig. Nie było żadnego pisma, żadnego spotkania. Czujemy się potraktowani jak gorszy sort – dodaje jedna z mieszkanek w rozmowie z lokalnymi mediami.

Urząd Gminy Wiązowna podkreśla, że wszystkie formalności przeprowadzono zgodnie z prawem. Lokalizację stacji bazowej sieci Play ustalono decyzją z 2017 roku, a dwa lata później wydano kolejną, dotyczącą linii zasilającej. Według urzędników obie decyzje przeprowadzono zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym i kodeksem postępowania administracyjnego. Urząd wskazuje, że inwestycja leży na skraju Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ale nie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra.

Gminni urzędnicy przekonują, że wójt nie miał obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych, co usprawiedliwia brak bezpośredniego poinformowania mieszkańców.

Mieszkańcy: inwestycja po cichu

Innego zdania są mieszkańcy, którzy w petycji do władz powiatu piszą:

Nie jesteśmy przeciwni nowoczesności, ale sposób, w jaki przeprowadzono tę inwestycję, budzi sprzeciw co do zasad, którymi powinno kierować się państwo prawa.

Podnoszą zarzut, że decyzja o lokalizacji została ogłoszona wyłącznie w urzędzie gminy, bez indywidualnych powiadomień właścicieli sąsiednich działek, nawet tych położonych zaledwie 30 metrów od masztu.

Formalnie wszystko się zgadza, ale faktycznie mieszkańcom odebrano możliwość reakcji. To klasyczny przykład obchodzenia przepisów – komentuje prawnik związany ze sprawą.

Część mieszkańców zwraca także uwagę na potencjalne naruszenia podczas budowy. Zaskoczenie wzbudziło przeprowadzenie prac nocą, brak zabezpieczeń i nieobecność kierownika budowy przy zalewaniu fundamentów. Obecnie trwa postępowanie o pozwolenie na użytkowanie masztu.

Po interwencji Przeglądu Otwockiego głos zabrał również Play.

Wybór lokalizacji każdej nowej inwestycji jest poprzedzony szczegółową analizą, która uwzględnia m.in. pomiary jakości sygnału, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenowe oraz dopasowanie lokalizacji do istniejącej siatki stacji bazowych. Inwestycja w Gliniance została zrealizowana po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Maszt ma 60 metrów wysokości. Obecnie inwestor oczekuje na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a uruchomienie stacji planowane jest jeszcze w tym roku. Na tym etapie zmiana lokalizacji nie jest możliwa – powiedział Martin Stysiak, kierownik ds. Public Affairs spółki P4.