Światłowodowy gigant na sprzedaż. Cena? Miliard dolarów

Na polskim rynku telekomunikacyjnym szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Jak donosi agencja Bloomberg, na którą powołuje się Puls Biznesu, australijski fundusz infrastrukturalny Macquarie zamierza pozbyć się swoich polskich aktywów. Chodzi o siostrzane spółki Inea i Fiberhost, które mogą zostać sprzedane za kwotę sięgającą nawet miliarda dolarów, czyli około 3,6 miliarda złotych.

Macquarie przejęło kontrolę nad wielkopolską Ineą w 2017 roku. Wtedy była ona czwartym co do wielkości operatorem kablowym w kraju. Od tamtego czasu rynek mocno się zmienił, a sama Inea przeszła rewolucję. Dziś to zupełnie inny biznes.

Od kablówki do światłowodowego potentata

Początkowo Inea była operatorem skupionym głównie na Wielkopolsce. Pod skrzydłami Macquarie firma zaczęła jednak dynamicznie rozbudowywać swoją sieć w innych częściach Polski. Kluczowa zmiana nastąpiła w 2021 roku, kiedy z jej struktur wydzielono spółkę Fiberhost. To do niej trafiła cała fizyczna infrastruktura światłowodowa.

Dzięki temu grupa działa dziś w dwóch modelach. Inea dostarcza Internet i telewizję klientom detalicznym, a Fiberhost zarządza siecią i udostępnia ją hurtowo innym operatorom. A jest czym zarządzać – sieć liczy ponad 50 tys. km, a w jej zasięgu znajduje się ponad 1,3 miliona gospodarstw domowych. Z usług całej grupy korzysta blisko 700 tys. klientów końcowych.

Potężny dług do spłaty

Skala działalności robi wrażenie, co widać w przychodach. W ubiegłym roku cała grupa (działająca jako wehikuł Odin) wygenerowała 625 mln zł. To o 9% więcej niż rok wcześniej. Spore wrażenie robi jednak co innego – strata netto w wysokości 255 mln zł, która wynikała głównie z księgowych odpisów.

Nowy właściciel będzie musiał zmierzyć się nie tylko z wyceną, ale też z ogromnym zadłużeniem. Pod koniec 2023 roku grupa zawarła z konsorcjum banków umowę kredytową na 2,3 mld zł. Kilka miesięcy później Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dołożył kolejne 450 mln zł.

Kto rozdaje karty na rynku?

Sprzedaż Inei i Fiberhost może kompletnie przetasować układ sił na polskim rynku. Tu największym graczem pozostaje Orange, który część swojej sieci wydzielił do hurtowej spółki Światłowód Inwestycje. Mamy również Polski Światłowód Otwarty, czyli wehikuł Play i funduszu Infravia, który niedawno przejął część infrastruktury od Vectry. Z kolei na kupca czeka Nexera, należąca do funduszu Infracapital. Liczy on na około 2 mld zł.