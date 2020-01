Globalny rynek smartfonów w 4Q2019 według Canalys - Apple liderem kwartału, ale Samsung wygrywa cały rok

Firma analityczna Canalys przedstawiła wyniki sprzedaży smartfonów na świecie w ostatnim kwartale ubiegłego roku oraz w całym 2019 roku. Liderem globalnego rynku w ujęciu kwartalnym była firma Apple - trzeci rok z rzędu. W ciągu 12 miesięcy najwięcej smartfonów sprzedał jednak Samsung, któremu depcze po piętach Huawei.

Globalny rynek smartfonów w 4Q2019

W IV kwartale 2019 roku na światowe rynki trafiło 368,7 mln smartfonów, o 1% więcej niż przed rokiem. Jak przystało na ostatni kwartał roku, przypadający tuż po premierze nowych smartfonów Apple'a, to właśnie amerykański gigant został liderem sprzedaży (21,3%), dostarczając na globalny rynek 78,4 mln iPhone'ów. To o 9% więcej niż w ostatnim kwartale 2018 roku. Największy wzrost sprzedaży odnotowała firma Xiaomi (4. miejsce) - o 23%, do 33,0 mln urządzeń. W pierwszej piątce spadek zanotował tylko Huawei (3. miejsce), dostarczając na rynek 56,0 mln smartfonów, o 7% mniej niż rok wcześniej. W tym przypadku może to być efekt amerykańskich sankcji i braku usług mobilnych Google'a w najnowszych urządzeniach, przede wszystkim z flagowej serii Mate 30.

Lider rynku smartfonów z wcześniejszych kwartałów 2019 roku, Samsung, musiał się pogodzić z zajęciem drugiego miejsca. Koreański gigant dostarczył na rynek w ostatnim kwartale 70,8 mln smartfonów, tylko o 1% więcej niż w 4Q2018. Niewiele więcej zyskała firma Oppo (2%), dostarczając na światowe rynki 30,3 mln swoich produktów.

Producent 4Q2019

- liczba smartfonów 4Q2019

- udział w rynku 4Q2018

- liczba smartfonów 4Q2018

- udział w rynku Zmiana Apple 78,4 mln 21,3% 71,7 mln 19,7% +9% Samsung 70,8 mln 19,2% 69,9 mln 19,2% +1% Huawei 56,0 mln 15,2% 60,5 mln 16,6% -7% Xiaomi 33,0 mln 9,0% 26,8 mln 7,3% +23% Oppo 30,3 mln 8,2% 29,6 mln 8,1% +2% Inni 100,2 mln 27,2% 105,6 mln 29,0% -5% Razem 368,7 mln 100% 364,1 mln 100% +1%

Globalny rynek smartfonów w całym 2019 roku

Nieco inaczej wygląda czołówka sprzedawców smartfonów, jeśli popatrzymy na dostawy tych urządzeń na globalny rynek w całym 2019 roku. Wtedy niepokonanym liderem wciąż pozostaje Samsung, do którego należało 21,8% rynku. Koreański gigant przez 12 miesięcy dostarczył 298,1 mln smartfonów, o 2% więcej niż w całym roku 2018. Na drugim miejscu znalazła się firma Huawei, która dostarczyła na rynek 240,6 mln urządzeń. W tym przypadku jednak wzrost rok do roku wyniósł aż 17% - najwięcej spośród wszystkich producentów wymienianych w raporcie firmy Canalys. Podium zamyka Apple, który jako jedyny z "wielkiej piątki" zmniejszył w 2019 roku dostawy w stosunku do roku 2018, do 198,1 mln sztuk (o 7%).

Pozycja nr 4 należy do firmy Xiaomi, która według dostarczyła na światowe rynki 125,5 mln smartfonów, o 4% więcej niż rok wcześniej. Oppo dostarczył w ciągu roku na światowe rynki 120,2 mln smartfonów, również o 4% więcej niż w 2018 roku.

Producent Rok 2019

- liczba smartfonów Rok 2019

- udział w rynku Rok 2018

- liczba smartfonów Rok 2018

- udział w rynku Zmiana Samsung 298,1 mln 21,8% 293,3 mln 21,2% +2% Huawei 240,6 mln 17,6% 206,0 mln 14,8% +17% Apple 198,1 mln 14,5% 212,2 mln 15,3% -7% Xiaomi 125,5 mln 9,2% 120,6 mln 8,7% +4% Oppo 120,2 mln 8,8% 116,0 mln 8,3% +4% Inni 384,3 mln 28,1% 441,4 mln 31,8% -13% Razem 1336,7 mln 100% 1389,4 mln 100% -2%

Źródło tekstu: Canalys