Apple chce produkować jeszcze więcej iPhone'ów

​ ​ Apple zanotował w ostatnim kwartale bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o sprzedaż swojego sztandarowego produktu. Producent postanowił pójść za ciosem i chce zwiększyć liczbę produkowanych telefonów.

Już wczoraj informowaliśmy, że w ostatnim kwartale minionego roku Apple osiągnął z samych iPhone'ów przychód w wysokości 55,957 mld dolarów (+7,6% w ujęciu rocznym). To skusiło amerykańską firmę do wyprodukowania 65 milionów sztuk iPhone'a 11 oraz 15 milionów sztuk iPhone'a 9. Ten drugi będzie miał wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala i będzie następcą iPhone'a SE jako model budżetowy. Inną grupą, która go doceni będą fani niewielkich urządzeń.

Analitycy Taiwan Institute of Economic Research twierdzą, że to właśnie iPhone 9 (jeden z efektów tego, że Tim Cook przyznał, że price is a factor) oraz o wiele lepsza sprzedaż iPhone'a 11 niż zakładano są powodem ostatniej decyzji Apple'a. Koncern zlecił bowiem swoim podwykonawcom zwiększenie produkcji nowych urządzeń o 10%. Ambitne plany firmy mogą zostać jednak pokrzyżowane przez koronawirusa. Terry Gou - założyciel Foxconnu - twierdzi, że wybuch epidemii solidnie utrudni plany podwykonawcom w Azji Południowo-Wschodniej.

Zobacz Wyniki Apple'a za 4Q2019 - kolejny rekordowy kwartał giganta

Zobacz iOS 14 dostaną te same smartfony co 13, nawet iPhone SE

Źródło tekstu: gsmarena, wł