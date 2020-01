Galaxy Note10 Lite i Galaxy S10 Lite - nowe telefony Samsunga w ofercie biznesowej T-Mobile

T-Mobile wprowadza do oferty biznesowej dwa najnowsze telefony firmy Samsung. Model Galaxy Note10 Lite już jest dostępny, natomiast Galaxy S10 Lite pojawi się w sprzedaży na początku przyszłego miesiąca.

Galaxy Note10 Lite i Galaxy S10 Lite to nowe smartfony Samsunga, będące tańszymi wariantami flagowych modeli koreańskiego producenta z 2019 roku. Urządzenia te są nieco gorzej wyposażone - są na przykład napędzane starszymi chipsetami, ale wciąż oferują swoim użytkownikom wysoką wydajność oraz bardzo dobre wyposażenie. W Note10 Lite nie mogło oczywiście zabraknąć rysika S Pen.

Pierwszy z nowych smartfonów, Samsung Galaxy Note10 Lite, jest już dostępny dla klientów biznesowych w sieci sprzedaży magentowego operatora. W przypadku wyboru 24 rat urządzenie kosztuje od 9 zł brutto i 100 zł netto miesięcznie do 2349 zł brutto na start i 10 zł netto miesięcznie. Przedsiębiorcy decydujący się na rozłożenie części ceny na 36 rat zapłacą od 9 zł brutto na start i 80 zł miesięcznie do 1899 zł brutto na start i 20 zł netto miesięcznie.

Samsung Galaxy S10 Lite trafi do oferty T-Mobile 3 lutego 2020 roku. Tu także do wyboru będą 24 raty lub 36 rat. W pierwszym przypadku smartfon kosztuje od 9 zł brutto i 120 zł netto miesięcznie do 2599 zł brutto na start i 10 zł netto miesięcznie, natomiast w drugim przypadku zapłacimy od 9 zł brutto na start i 80 zł miesięcznie do 2099 zł brutto na start i 20 zł netto miesięcznie.

Źródło tekstu: T-Mobile