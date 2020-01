Samsung prezentuje telefony Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite

Telefony Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite zostały oficjalnie zaprezentowane przez Samsunga. To tańsze wersje oraz kontynuacja flagowych serii Samsunga z 2019 roku.

- Przez 10 lat serie Galaxy S i Galaxy Note odnosiły sukcesy na całym świecie. Stanowią one ukoronowanie naszych nieustających wysiłków mających na celu dostarczenie wiodących w branży innowacji. Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite zapewnią kluczowe funkcje klasy premium osobom pragnącym doświadczyć tego, co najlepsze w Samsung Galaxy.

- powiedział DJ Koh, President i CEO, IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics

Samsung Galaxy S10 Lite

Pierwszy z zaprezentowanych dziś smartfonów to urządzenie o wymiarach 162,45 x 75,6 x 8,1 mm i masie 186 g. Z przodu znajduje się 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (394 ppi), z małym otworem w górnej części, mieszczącym obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2). Jest też podekranowy, optyczny czytnik linii papilarnych.

Na tylnym panelu znajdują się trzy obiektywy. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix oraz obiektyw z przysłoną f/2.0 i optyczną stabilizację obrazu Super Steady OIS. Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny (12 Mpix f/2.2) i aparat makro (5 Mpix f/2.4).

Samsung Galaxy S10 Lite jest napędzany ośmiordzeniowym chipsetem o częstotliwości 2,8 GHz, wykonanym w technologii 7 nm. To prawdopodobnie Snapdragon 855, choć oficjalnego potwierdzenia nie mamy. Towarzyszy mu 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4500 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI.

Galaxy S10 Lite będzie dostępny w kolorach Prism White, Prism Black oraz Prism Blue.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Druga z nowości to oczywiście nowy smartfon z rysikiem S Pen. Samsung Galaxy Note10 Lite jest nieco większy i cięższy od S10 Lite - ma wymiary 163,7 x 76,1 x 8,7 mm i waży 199 g. Prawie cały przód zajmuje tu 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (394 ppi). W otworze w górnej części ekranu znajduje się obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 32 Mpix, natomiast pod dolną częścią - optyczny czytnik linii papilarnych. Tylny aparat różni się od tego w S10 Lite. Jego konfiguracja to: 12 Mpix f/1.7 OIS + 12 Mpix f/2.4 OIS (teleobiektyw) + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny).

Ten smartfon napędzany jest chipsetem z procesorem o częstotliwości maksymalnej 2,7 GHz, wykonanym w technologii 10 nm. To prawdopodobnie Exynos 9810. Układ ten współpracuje z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada tu akumulator o pojemności 4500 mAh, a nad całością czuwa Android 10 z interfejsem One UI.

Galaxy Note10 Lite będzie dostępny w kolorach Aura Glow, Aura Black i Aura Red.

Nowe smartfony Samsunga zostaną pokazane podczas zbliżających się targów CES 2020, które odbędą się w dniach 7-10 stycznia w Las Vegas.

Źródło tekstu: Samsung