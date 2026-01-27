Pilny komunikat Poczty Polskiej. Dotyczy aż 6 województw
Poczta Polska opublikowała komunikat, w którym ostrzega o możliwych utrudnieniach. Sprawa dotyczy aż 6 województw.
Poczta Polska ostrzega przed możliwymi opóźnieniami w dostarczeniu przesyłek, pracą placówek oraz logistyką gotówki. Oznacza to, że np. seniorzy mogą dłużej czekać na swoje emerytury.
Poczta Polska ostrzega
Utrudnienia związane są z sytuacją pogodą w Polsce. Niemal w całym kraju są intensywne śnieżyce, silny wiatr, ale przede wszystkim oblodzenia i gołoledź. To znacząco utrudnia całą logistykę pracy Poczty Polskiej i może wpłynąć na opóźnienia.
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki.
Co ważne, dotyczy to nie tylko przesyłek dostarczanych przez listonoszy czy też kurierów, ale też pracy poszczególnych placówek. Z powodu utrudnień część z nich może nie być otwarta lub godziny otwarcia mogą być krótsze.