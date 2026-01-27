Pilny komunikat Poczty Polskiej. Dotyczy aż 6 województw

Poczta Polska ostrzega przed możliwymi opóźnieniami w dostarczeniu przesyłek, pracą placówek oraz logistyką gotówki. Oznacza to, że np. seniorzy mogą dłużej czekać na swoje emerytury.

Poczta Polska ostrzega

Utrudnienia związane są z sytuacją pogodą w Polsce. Niemal w całym kraju są intensywne śnieżyce, silny wiatr, ale przede wszystkim oblodzenia i gołoledź. To znacząco utrudnia całą logistykę pracy Poczty Polskiej i może wpłynąć na opóźnienia.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki. pisze Poczta Polska na swojej stronie.