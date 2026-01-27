Wiadomości

Pilny komunikat Poczty Polskiej. Dotyczy aż 6 województw

Poczta Polska opublikowała komunikat, w którym ostrzega o możliwych utrudnieniach. Sprawa dotyczy aż 6 województw.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:46
Poczta Polska ostrzega przed możliwymi opóźnieniami w dostarczeniu przesyłek, pracą placówek oraz logistyką gotówki. Oznacza to, że np. seniorzy mogą dłużej czekać na swoje emerytury.

Poczta Polska ostrzega

Utrudnienia związane są z sytuacją pogodą w Polsce. Niemal w całym kraju są intensywne śnieżyce, silny wiatr, ale przede wszystkim oblodzenia i gołoledź. To znacząco utrudnia całą logistykę pracy Poczty Polskiej i może wpłynąć na opóźnienia.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki.

pisze Poczta Polska na swojej stronie.

Co ważne, dotyczy to nie tylko przesyłek dostarczanych przez listonoszy czy też kurierów, ale też pracy poszczególnych placówek. Z powodu utrudnień część z nich może nie być otwarta lub godziny otwarcia mogą być krótsze.

