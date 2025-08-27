Plush wchodzi na wyższy poziom. Przytul 200 GB za grosze

200 GB za grosze

Plush postanowił dorzucić swoim abonentom coś specjalnego. Nowy pakiet cykliczny daje 200 GB Internetu za 4 zł miesięcznie. Po aktywacji odnawia się automatycznie, dopóki klient sam go nie wyłączy.

Aby uruchomić pakiet, wystarczy wysłać SMS o treści AKT200GB na numer 2601. Potem pozostaje już tylko korzystać z dodatkowych gigabajtów bez martwienia się o limit danych.

Idealny dla seriali i streamingu

Jak zapewnia operator, 200 GB to pakiet, który zaspokoi potrzeby większości użytkowników. Powinien wystarczyć do oglądania seriali, streamingu muzyki lub filmów, a także do wielogodzinnego scrollowania w mediach społecznościowych.