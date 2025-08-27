Plush wchodzi na wyższy poziom. Przytul 200 GB za grosze
Plush uruchomił nową usługę dla klientów abonamentowych. Użytkownicy mogą włączyć cykliczny pakiet dodatkowych gigabajtów, który nie zrujnuje ich finansów.
200 GB za grosze
Plush postanowił dorzucić swoim abonentom coś specjalnego. Nowy pakiet cykliczny daje 200 GB Internetu za 4 zł miesięcznie. Po aktywacji odnawia się automatycznie, dopóki klient sam go nie wyłączy.
Aby uruchomić pakiet, wystarczy wysłać SMS o treści AKT200GB na numer 2601. Potem pozostaje już tylko korzystać z dodatkowych gigabajtów bez martwienia się o limit danych.
Idealny dla seriali i streamingu
Jak zapewnia operator, 200 GB to pakiet, który zaspokoi potrzeby większości użytkowników. Powinien wystarczyć do oglądania seriali, streamingu muzyki lub filmów, a także do wielogodzinnego scrollowania w mediach społecznościowych.
Nie ma żadnych dodatkowych warunków ani haczyków. Oferta skierowana jest do wszystkich korzystających z Plusha na abonament.