Wiadomości

Play ogłasza zmiany. Ważna nowość w regulaminie

Operator sieci Play zaktualizował regulamin swoich serwisów internetowych. Nowe zasady wejdą w życie na początku maja.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowe funkcje dla klientów

1 maja 2026 roku zaczną obowiązywać zaktualizowane zasady korzystania z serwisów internetowych spółki P4, operatora sieci Play. Główna modyfikacja dotyczy rozszerzenia współpracy z innymi firmami. W serwisie operatora pojawią się funkcjonalności powiązane z usługami zewnętrznych partnerów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci korzystający z ofert tych podmiotów zyskają nowe rozwiązanie. Otrzymają oni możliwość wpisania w serwisie swojego numeru telefonu w sieci Play. Następnie użytkownik wprowadzi hasło weryfikujące, które przyjdzie bezpośrednio na wskazany numer.

Możliwość rezygnacji z usług

Operator tłumaczy tę decyzję chęcią ułatwienia komunikacji z abonentami.

Wprowadzamy funkcjonalności związane z usługami świadczonymi przez inne podmioty, aby ułatwić z nami komunikację.

czytamy w komunikacie Play

Play przypomina jednocześnie o prawach przysługujących użytkownikom. Jeśli klient nie akceptuje wprowadzanych nowości, może zareagować. W takiej sytuacji abonent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z serwisów internetowych P4.

Operator ma obowiązek informować o wszelkich planowanych zmianach w regulaminie z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play