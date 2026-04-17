Play ogłasza zmiany. Ważna nowość w regulaminie
Operator sieci Play zaktualizował regulamin swoich serwisów internetowych. Nowe zasady wejdą w życie na początku maja.
Nowe funkcje dla klientów
1 maja 2026 roku zaczną obowiązywać zaktualizowane zasady korzystania z serwisów internetowych spółki P4, operatora sieci Play. Główna modyfikacja dotyczy rozszerzenia współpracy z innymi firmami. W serwisie operatora pojawią się funkcjonalności powiązane z usługami zewnętrznych partnerów.
Klienci korzystający z ofert tych podmiotów zyskają nowe rozwiązanie. Otrzymają oni możliwość wpisania w serwisie swojego numeru telefonu w sieci Play. Następnie użytkownik wprowadzi hasło weryfikujące, które przyjdzie bezpośrednio na wskazany numer.
Możliwość rezygnacji z usług
Operator tłumaczy tę decyzję chęcią ułatwienia komunikacji z abonentami.
Wprowadzamy funkcjonalności związane z usługami świadczonymi przez inne podmioty, aby ułatwić z nami komunikację.
Play przypomina jednocześnie o prawach przysługujących użytkownikom. Jeśli klient nie akceptuje wprowadzanych nowości, może zareagować. W takiej sytuacji abonent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z serwisów internetowych P4.
Operator ma obowiązek informować o wszelkich planowanych zmianach w regulaminie z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni.