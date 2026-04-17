Play ogłasza zmiany. Ważna nowość w regulaminie

Nowe funkcje dla klientów

1 maja 2026 roku zaczną obowiązywać zaktualizowane zasady korzystania z serwisów internetowych spółki P4, operatora sieci Play. Główna modyfikacja dotyczy rozszerzenia współpracy z innymi firmami. W serwisie operatora pojawią się funkcjonalności powiązane z usługami zewnętrznych partnerów.

Klienci korzystający z ofert tych podmiotów zyskają nowe rozwiązanie. Otrzymają oni możliwość wpisania w serwisie swojego numeru telefonu w sieci Play. Następnie użytkownik wprowadzi hasło weryfikujące, które przyjdzie bezpośrednio na wskazany numer.

Możliwość rezygnacji z usług

Operator tłumaczy tę decyzję chęcią ułatwienia komunikacji z abonentami.

Wprowadzamy funkcjonalności związane z usługami świadczonymi przez inne podmioty, aby ułatwić z nami komunikację. czytamy w komunikacie Play

Play przypomina jednocześnie o prawach przysługujących użytkownikom. Jeśli klient nie akceptuje wprowadzanych nowości, może zareagować. W takiej sytuacji abonent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z serwisów internetowych P4.