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Ukryli ekran w... smart pierścieniu. Taka nowość za 1/5 ceny Galaxy Ring

Rogbid SR15 Ultra to inteligentny pierścień, który od większości urządzeń tego typu wyróżnia się nietypowymi dodatkami – ekranem i wibracjami. Nie brakuje mu też pełnego zestawu funkcji, a wszystko to za 1/5 ceny Galaxy Ringów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21:38
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Ukryli ekran w... smart pierścieniu. Taka nowość za 1/5 ceny Galaxy Ring
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Większość inteligentnych pierścieni dostępnych na rynku – na czele z droższymi konkurentami takimi jak Samsung Galaxy Ring – to sprzęt o minimalistycznej konstrukcji, który ma się nie wyróżniać. To po prostu metalowe obrączki, które po cichu zbierają dane o naszym zdrowiu, a wszystkie wyniki i tak musimy sprawdzać na ekranie smartfonu. 

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Firma Rogbid postanowiła wyłamać się z tego schematu i zaprezentowała model SR15 Ultra, który wnosi zupełnie nowe podejście do świata smart ringów.  Największą i najbardziej rzucającą się w oczy nowością w Rogbid SR15 Ultra jest wbudowany, miniaturowy wyświetlacz umieszczony na zewnętrznej krawędzi pierścienia. 

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Ukryli ekran w... smart pierścieniu. Taka nowość za 1/5 ceny Galaxy Ring

Wystarczy jedno dotknięcie, aby natychmiast sprawdzić aktualną godzinę, liczbę przebytych kroków, tętno oraz poziom tlenu we krwi w czasie rzeczywistym. Pierścień wyświetla też podstawowe dane o śnie czy stan naładowania baterii. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć szybki podgląd na swoje parametry bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni i uruchamiania aplikacji.

Co więcej, inżynierom Rogbida udało się wewnątrz upchnąć silniczek haptyczny. Pierścień potrafi delikatnie wibrować, informując nas o przychodzących połączeniach, wiadomościach SMS, alertach z mediów społecznościowych czy alarmach.  

Ukryli ekran w... smart pierścieniu. Taka nowość za 1/5 ceny Galaxy Ring

Dodatkowym smaczkiem jest obsługa gestów. Za pomocą określonych ruchów dłoni możemy sterować aplikacjami w smartfonie – na przykład bezdotykowo przewijać krótkie filmiki (jak TikTok czy Shorts) na ekranie telefonu.  

Specyfikacji technicznej Rogbida SR15 Ultra nic nie można zarzucić. Pierścień wykonany jest z lekkiego stopu tytanu i zapewnia wodoszczelność na poziomie IP68 oraz 5ATM, można więc z nim pływać. Do komunikacji urządzenie wykorzystuje Bluetooth 5.2. Dostępny jest w kilku rozmiarach, w kolorach czarnym, srebrnym i złotym.

Ukryli ekran w... smart pierścieniu. Taka nowość za 1/5 ceny Galaxy Ring

Na jednym ładowaniu jest w stanie pracować do 5 dni. Ciekawym dodatkiem jest dołączone do zestawu magnetyczne etui ładujące. Działa ono jak powerbank i kryje w sobie zapas energii na około 7 pełnych ładowań pierścienia. Oznacza to, że ruszając w podróż, możemy zapomnieć o klasycznej ładowarce sieciowej na blisko miesiąc.

Ukryli ekran w... smart pierścieniu. Taka nowość za 1/5 ceny Galaxy Ring

Rogbid SR15 Ultra jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta. Cena pierścienia została ustalona na 99,99 USD, czyli około 370 zł. Dla porównania – Galaxy Ring to wydatek ponad 1800 zł.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Rogbid