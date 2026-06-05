Casio G-Shock Gravitymaster GWR-B3000 są odporniejsze niż do tej pory
Firma Casio po raz kolejny rozszerza swoją prestiżową linię Master of G, prezentując trzy nowe zegarki z serii G-Shock Gravitymaster GWR-B3000. Modele, których japońska premiera zaplanowana jest na lipiec 2026 roku, wprowadzają nowatorską konstrukcję oraz ulepszony mechanizm zapobiegający rozregulowaniu wskazań czasu pod wpływem ekstremalnych przeciążeń fizycznych.
Nowoczesne materiały i pancerna budowa
Nowa seria obejmuje trzy wersje: bazową GWR-B3000-1A, pokrytą niebieską powłoką jonową GWR-B3000A-2A oraz szarą GWR-B3000B-8A. Choć urządzenia te charakteryzują się dość pokaźnymi wymiarami (56,7 x 47,3 x 14,1 mm), producentowi udało się utrzymać ich masę na poziomie zaledwie 102 gramów.
Sekret tak niskiej masy tkwi w innowacyjnej strukturze o nazwie „dual hollow case”. Zewnętrzna obudowa, wykonana z formowanych wtryskowo elementów ze stali nierdzewnej (MIM), otacza wewnętrzną kopertę z wytrzymałego biokarbonu. Dzięki amortyzatorom z żywicy wbudowanym w konstrukcję, zegarki spełniają rygorystyczne wymogi technologii Triple G Resist — są w pełni odporne na silne uderzenia, siłę odśrodkową oraz intensywne wibracje. Wyglądu i odporności dopełnia szafirowe szkło z powłoką antyrefleksyjną oraz pasek z miękkiego uretanu z dodatkiem ekologicznych biokomponentów.
Zaawansowany mechanizm Tough MVT.2
Prawdziwą innowacją w serii GWR-B3000 jest mechanizm Tough MVT.2, wyposażony w najnowsze czujniki wykrywania wstrząsów oraz pól magnetycznych. W razie silnego uderzenia wewnętrzny system samodzielnie i precyzyjnie koryguje ułożenie wskazówek. Co równie istotne, silne pole magnetyczne powoduje tymczasowe, profilaktyczne zatrzymanie mechanizmu wskazówkowego, by po ustaniu niekorzystnych zakłóceń płynnie powróciły one do wskazywania prawidłowej godziny.
Sprzęt został oczywiście wyposażony w moduł Bluetooth. Zegarek może zostać sparowany ze smartfonem poprzez aplikację Casio Watches, co umożliwia automatyczną kalibrację czasu oraz korzystanie z przydatnej dla pilotów funkcji dziennika lotów. Gdy połączenie z telefonem jest niemożliwe, niezawodność gwarantuje odbiornik radiowy Multiband 6, a za ciągłość pracy odpowiada wydajny system zasilania słonecznego Tough Solar.
Cena i dostępność na rynku
Na ten moment seria GWR-B3000 zmierza wyłącznie na rynek japoński. Podstawowy wariant GWR-B3000-1A został wyceniony na 110 000 jenów (około 2525 zł). Wersja niebieska będzie kosztować 126 500 jenów (ok. 2900 zł), natomiast za wariant szary klienci zapłacą 137 500 jenów (ok. 3150 zł).