Koniec zrywania połączeń w centrum Warszawy. Play rozwiązał duży problem

Koniec cyfrowej ciszy

Tunel Średnicowy to bardzo ważny odcinek na kolejowej mapie Polski. Mierzy ponad dwa kilometry i łączy stacje Warszawa Wschodnia, Centralna oraz Zachodnia. Podróżni od lat regularnie tracili tam sygnał. Gruba warstwa betonu i ziemi skutecznie blokowała fale radiowe. Urwana w połowie rozmowa telefoniczna była tam smutnym standardem.

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Teraz ta sytuacja ulega diametralnej zmianie. Play poinformował o zakończeniu gruntownej modernizacji podziemnej infrastruktury. Pasażerowie mogą w końcu normalnie korzystać z usług telekomunikacyjnych pod centrum Warszawy. Bez problemu dokończysz połączenie, wyślesz maila czy sprawdzisz rozkład jazdy. Łączność przyda się też do wezwania taksówki tuż przed wyjściem na peron.

Wjazd do Tunelu Średnicowego od strony zachodniej (źródło: Martyn Jandula / Shutterstock.com)

Nocna walka o zasięg

Prace w takim miejscu to prawdziwy logistyczny koszmar. Ze względu na ciągły i gęsty ruch pociągów, ekipy techniczne mogły działać wyłącznie nocą. Wymagało to ogromnego tempa, świetnego planowania i precyzji. Instalację dla ruchu podmiejskiego zmodernizowano w zaledwie pięć nocy. Część dalekobieżna zajęła pracownikom siedem nocnych zmian.

Skala tego projektu robi spore wrażenie. Generalny wykonawca, czyli firma Remer z Grupy Cellnex, zużył do budowy nowej sieci prawie 1,8 kilometra kabli. Większość z nich (ponad 1,5 km) to tak zwane "cieknące feedery", które idealnie sprawdzają się w długich, wąskich tunelach. Aby je solidnie zamontować, robotnicy musieli wywiercić dokładnie 1825 otworów i zamocować setki dedykowanych uchwytów.

W Tunelu Średnicowym (źródło: Play)

Szybki Internet dla każdego

Obecnie w tunelu działają zmodernizowane systemy GSM 900 oraz nowocześniejsze LTE w pasmach 900 i 1800 MHz. To jednak wcale nie koniec inwestycji. Play zapowiada, że w najbliższych tygodniach uruchomi kolejne częstotliwości. Mowa o pojemnościowych pasmach LTE 700, 800 i 2100. Co istotne na przyszłość, z tej nowoczesnej infrastruktury będą mogli wkrótce skorzystać także inni operatorzy.