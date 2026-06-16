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Koniec zrywania połączeń w centrum Warszawy. Play rozwiązał duży problem

Przejazd pociągiem przez centrum stolicy oznaczał do tej pory jedno: irytujący brak zasięgu w telefonie. Słynna podziemna "biała plama" przechodzi jednak do historii. Fioletowy operator jako pierwszy uporał się z tym ogromnym wyzwaniem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:39
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Koniec zrywania połączeń w centrum Warszawy. Play rozwiązał duży problem
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Koniec cyfrowej ciszy

Tunel Średnicowy to bardzo ważny odcinek na kolejowej mapie Polski. Mierzy ponad dwa kilometry i łączy stacje Warszawa Wschodnia, Centralna oraz Zachodnia. Podróżni od lat regularnie tracili tam sygnał. Gruba warstwa betonu i ziemi skutecznie blokowała fale radiowe. Urwana w połowie rozmowa telefoniczna była tam smutnym standardem.

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Teraz ta sytuacja ulega diametralnej zmianie. Play poinformował o zakończeniu gruntownej modernizacji podziemnej infrastruktury. Pasażerowie mogą w końcu normalnie korzystać z usług telekomunikacyjnych pod centrum Warszawy. Bez problemu dokończysz połączenie, wyślesz maila czy sprawdzisz rozkład jazdy. Łączność przyda się też do wezwania taksówki tuż przed wyjściem na peron.

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Koniec zrywania połączeń w centrum Warszawy. Play rozwiązał duży problem
Wjazd do Tunelu Średnicowego od strony zachodniej (źródło: Martyn Jandula / Shutterstock.com)

Nocna walka o zasięg

Prace w takim miejscu to prawdziwy logistyczny koszmar. Ze względu na ciągły i gęsty ruch pociągów, ekipy techniczne mogły działać wyłącznie nocą. Wymagało to ogromnego tempa, świetnego planowania i precyzji. Instalację dla ruchu podmiejskiego zmodernizowano w zaledwie pięć nocy. Część dalekobieżna zajęła pracownikom siedem nocnych zmian.

Skala tego projektu robi spore wrażenie. Generalny wykonawca, czyli firma Remer z Grupy Cellnex, zużył do budowy nowej sieci prawie 1,8 kilometra kabli. Większość z nich (ponad 1,5 km) to tak zwane "cieknące feedery", które idealnie sprawdzają się w długich, wąskich tunelach. Aby je solidnie zamontować, robotnicy musieli wywiercić dokładnie 1825 otworów i zamocować setki dedykowanych uchwytów.

Koniec zrywania połączeń w centrum Warszawy. Play rozwiązał duży problem
W Tunelu Średnicowym (źródło: Play)

Szybki Internet dla każdego

Obecnie w tunelu działają zmodernizowane systemy GSM 900 oraz nowocześniejsze LTE w pasmach 900 i 1800 MHz. To jednak wcale nie koniec inwestycji. Play zapowiada, że w najbliższych tygodniach uruchomi kolejne częstotliwości. Mowa o pojemnościowych pasmach LTE 700, 800 i 2100. Co istotne na przyszłość, z tej nowoczesnej infrastruktury będą mogli wkrótce skorzystać także inni operatorzy.

To jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych, jakie realizowaliśmy. Wymagał konsekwencji, innowacyjnego podejścia oraz ścisłej współpracy wielu zespołów na każdym etapie - od planowania i negocjacji, przez logistykę, aż po sprawną realizację. Efekt tych działań jest wymierny: tysiące podróżnych mogą dziś korzystać ze stabilnej łączności i wysokiej jakości usług mobilnych, które zwiększają zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróży. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za wkład w powodzenie tego projektu.

powiedział Michał Ziółkowski, członek zarządu i dyrektor ds. technologii Play
Koniec zrywania połączeń w centrum Warszawy. Play rozwiązał duży problem
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Źródła zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com, Martyn Jandula / Shutterstock.com, Play
Źródła tekstu: Play