Play po 2025 roku: rekordowe wyniki i koniec z roamingiem
Grupa Play przedstawiła wyniki finansowe i operacyjne za 2025 rok. Operator zanotował wzrost przychodów oraz liczby klientów. Firma zakończyła też ważny etap rozbudowy własnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Podsumowujemy rok, w którym Play utrzymał silne tempo wzrostu i ponownie potwierdził swoją mocną pozycję wśród liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego. Odzwierciedlają to wyraźnie znakomite wyniki finansowe z rekordowo wysokimi wskaźnikami.
Nasz kierunek jest jasny – chcemy być naturalnym wyborem dla klientów poszukujących wysokiej jakości usług cyfrowych w przystępnej cenie, w ramach atrakcyjnych i kompleksowych pakietów konwergentnych.
Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, jest dla nas zarówno zobowiązaniem, jak i silną motywacją do dalszego rozwoju. Przez cały 2025 rok Play pozostawał najchętniej wybieranym operatorem wśród klientów przenoszących numer. Jako zaufany partner technologiczny wzmacniamy również naszą pozycję w sektorze małych firm, dużych przedsiębiorstw i instytucji w ramach Play Rozwiązania dla Biznesu.
Jednocześnie konsekwentnie inwestujemy w rozwój infrastruktury i przeznaczamy znaczącą część przychodów tworząc realną wartość dla naszych klientów, całej gospodarki oraz codziennego komfortu życia. Przekłada się to na jeszcze lepszą jakość usług, większą odporność sieci oraz realną poprawę bezpieczeństwa cyfrowego.
Chciałbym podziękować całemu zespołowi Play za codzienną pasję i zaangażowanie, które pozwalają nam realizować naszą strategię. Dzięki temu skutecznie odpowiadamy na oczekiwania klientów.
To właśnie taki rozwój - dynamiczny, odpowiedzialny i oparty na potrzebach klientów - będzie naszą siłą napędową w kolejnych latach.
Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne
W 2025 roku całkowite przychody Play wyniosły 10,5 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 3,5% w skali roku. Ostatni kwartał przyniósł 2,7 miliarda złotych przychodu. Wskaźnik EBITDAaL osiągnął z kolei poziom 4,3 miliarda złotych. Przychody z usług mobilnych zamknęły się w kwocie 5,4 miliarda złotych. Usługi dla domu wygenerowały 2 miliardy złotych.
Baza aktywnych klientów mobilnych powiększyła się do ponad 13,5 miliona. Aż 73% z nich, czyli 9,85 miliona, to użytkownicy ofert abonamentowych. Z usług domowych korzysta 2,1 miliona abonentów. Przez cały rok telekom był najczęściej wybieranym operatorem przez osoby przenoszące numer. Średni przychód na użytkownika usług mobilnych (ARPU) wzrósł do 33,4 złotego.
Segment zaawansowanych usług dla biznesu urósł o 8%. Jest to efekt partnerstwa z firmą Scaleway.
Nowe stacje i koniec roamingu krajowego
Play przeznaczył na rozwój infrastruktury i częstotliwości ponad 1,8 miliarda złotych. Z tej puli 726 milionów złotych wydano na bloki w paśmie 700 MHz. Fioletowy operator uruchomił przez rok 749 nowych nadajników. Łącznie na koniec grudnia 2025 roku firma miała ich już 13175. Zasięg sieci 5G obejmuje ponad 88% populacji kraju. W nowym paśmie 700 MHz działa 1760 stacji. Trwa również proces wyłączania technologii 3G. Zmiana na 4G i 5G objęła do tej pory 67,9% populacji w zasięgu sieci.
Grupa Play wdrożyła nowy wariant Internetu światłowodowego. Technologia XGS-PON pozwala na osiągnięcie prędkości do 8 Gb/s. Z kolei w sieci szkieletowej uruchomiono połączenie o przepustowości 1,2 Tb/s. Operator poinformował także o nawiązaniu partnerstwa technologicznego z firmą Ericsson. Zasięg na imprezach masowych zapewniono uczestnikom festiwali Pol'and'Rock, Open’er oraz Bitter Sweet.
Z końcem 2025 roku Play przestał korzystać z roamingu krajowego. Operator jest teraz w pełni niezależny od innych sieci. Zasięg usług domowych obejmuje obecnie 11,4 miliona gospodarstw domowych. Wynika to z rozbudowy sieci spółki Polski Światłowód Otwarty oraz współpracy z partnerami hurtowymi.
Podatki i zielona energia
Fioletowa firma podała kwotę zapłaconego podatku CIT za 2024 rok. Wyniosła ona 411,8 miliona złotych. Play podpisał 12-letnią umowę na dostawę energii słonecznej. Wyemitowano także zielone obligacje o wartości 700 milionów złotych. Pieniądze sfinansują inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność sieci.
Klienci sieci przekazali 2 miliony złotych na cele charytatywne za pomocą wiadomości SMS. Play wspiera również edukację cyfrową. Operator jest głównym partnerem darmowej szkoły programowania 42 Warsaw, w której pierwsi absolwenci ukończyli już staże.