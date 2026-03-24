Play po 2025 roku: rekordowe wyniki i koniec z roamingiem

Podsumowujemy rok, w którym Play utrzymał silne tempo wzrostu i ponownie potwierdził swoją mocną pozycję wśród liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego. Odzwierciedlają to wyraźnie znakomite wyniki finansowe z rekordowo wysokimi wskaźnikami.



Nasz kierunek jest jasny – chcemy być naturalnym wyborem dla klientów poszukujących wysokiej jakości usług cyfrowych w przystępnej cenie, w ramach atrakcyjnych i kompleksowych pakietów konwergentnych.



Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, jest dla nas zarówno zobowiązaniem, jak i silną motywacją do dalszego rozwoju. Przez cały 2025 rok Play pozostawał najchętniej wybieranym operatorem wśród klientów przenoszących numer. Jako zaufany partner technologiczny wzmacniamy również naszą pozycję w sektorze małych firm, dużych przedsiębiorstw i instytucji w ramach Play Rozwiązania dla Biznesu.



Jednocześnie konsekwentnie inwestujemy w rozwój infrastruktury i przeznaczamy znaczącą część przychodów tworząc realną wartość dla naszych klientów, całej gospodarki oraz codziennego komfortu życia. Przekłada się to na jeszcze lepszą jakość usług, większą odporność sieci oraz realną poprawę bezpieczeństwa cyfrowego.



Chciałbym podziękować całemu zespołowi Play za codzienną pasję i zaangażowanie, które pozwalają nam realizować naszą strategię. Dzięki temu skutecznie odpowiadamy na oczekiwania klientów.



To właśnie taki rozwój - dynamiczny, odpowiedzialny i oparty na potrzebach klientów - będzie naszą siłą napędową w kolejnych latach.

skomentował Ken Campbell, CEO Grupy Play