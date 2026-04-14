Play wyłącza 3G w kolejnych regionach. Znamy harmonogram na 2026 rok

Fioletowy operator kontynuuje proces zastępowania sieci 3G nowszymi standardami. Znamy już dokładne terminy i listę powiatów zaplanowanych na cały 2026 rok.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:24
Play wyłącza 3G w kolejnych regionach. Znamy harmonogram na 2026 rok

Nowoczesne pasmo zamiast starego standardu

Play sukcesywnie zastępuje sieć 3G technologiami 4G LTE oraz 5G. Dzięki temu operator może lepiej wykorzystać posiadane pasmo 900 MHz. Zmiana ta ma zapewnić klientom wyższą jakość połączeń oraz szybszy transfer danych.

Proces wygaszania starszej technologii Play rozpoczął już w 2025 roku. Do tej pory prace zostały zakończone w wielu regionach Polski, w tym w Warszawie, Łodzi, Krakowie czy Poznaniu. Teraz obecnie skupia się na realizacji planu na rok 2026.

Smartfon ONEPLUS 15R 5G 12/512GB 6.83" 165Hz Czarny
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Szary SM-A376
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Berylowa zieleń
Harmonogram wyłączania 3G w 2026 roku

Prace w tym roku są podzielone na kilka etapów. Pierwsze wyłączenia w 2026 roku właśnie trwają, a kolejne zaplanowano na maj i drugi kwartał, a także na drugą połowę roku. Tym razem dotyczy to przede wszystkim powiatów w zachodniej i półrocznej części Polski oraz inne obszary, których nie objęło wyłączanie sieci 3G w 2025 roku. Szczegóły znajdziesz na mapie dołączonej poniżej oraz w pełnym harmonogramie, opublikowanym przez Play.

Play wyłącza 3G w kolejnych regionach. Znamy harmonogram na 2026 rok

Co to oznacza dla klientów Play?

Klienci korzystający z nowoczesnych smartfonów z obsługą VoLTE nie odczują negatywnych skutków zmian. Zasięg w ich lokalizacjach powinien ulec poprawie dzięki lepszemu pokryciu pasmem LTE. Operator zaznacza, że nie ma konieczności wymiany kart SIM.

Osoby posiadające bardzo stare telefony, które nie obsługują 4G, po wyłączeniu 3G będą korzystać z sieci 2G. Pozwala ona na prowadzenie rozmów i wysyłanie SMS-ów, ale uniemożliwia komfortowe korzystanie z Internetu. W takim przypadku warto rozważyć wymianę urządzenia na nowszy model.

Play wyłącza 3G w kolejnych regionach. Znamy harmonogram na 2026 rok
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play