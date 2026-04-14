Play wyłącza 3G w kolejnych regionach. Znamy harmonogram na 2026 rok

Nowoczesne pasmo zamiast starego standardu

Play sukcesywnie zastępuje sieć 3G technologiami 4G LTE oraz 5G. Dzięki temu operator może lepiej wykorzystać posiadane pasmo 900 MHz. Zmiana ta ma zapewnić klientom wyższą jakość połączeń oraz szybszy transfer danych.

Proces wygaszania starszej technologii Play rozpoczął już w 2025 roku. Do tej pory prace zostały zakończone w wielu regionach Polski, w tym w Warszawie, Łodzi, Krakowie czy Poznaniu. Teraz obecnie skupia się na realizacji planu na rok 2026.

Harmonogram wyłączania 3G w 2026 roku

Prace w tym roku są podzielone na kilka etapów. Pierwsze wyłączenia w 2026 roku właśnie trwają, a kolejne zaplanowano na maj i drugi kwartał, a także na drugą połowę roku. Tym razem dotyczy to przede wszystkim powiatów w zachodniej i półrocznej części Polski oraz inne obszary, których nie objęło wyłączanie sieci 3G w 2025 roku. Szczegóły znajdziesz na mapie dołączonej poniżej oraz w pełnym harmonogramie, opublikowanym przez Play.

Co to oznacza dla klientów Play?

Klienci korzystający z nowoczesnych smartfonów z obsługą VoLTE nie odczują negatywnych skutków zmian. Zasięg w ich lokalizacjach powinien ulec poprawie dzięki lepszemu pokryciu pasmem LTE. Operator zaznacza, że nie ma konieczności wymiany kart SIM.