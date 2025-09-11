Play: ponad 110 nowych stacji bazowych. Więcej 700 MHz, coraz mniej 3G
Play w wakacje nie próżnował. Operator rozbudowywał zasięg, stawiając nowe stacje bazowe. Do fioletowej sieci dołączyło ponad 110 obiektów. Rośnie 5G w pasmie 700 MHz, jednocześnie operator kontynuuje wyłączanie 3G.
W lipcu i sierpniu Play podłączył do swojej sieci 111 stacji bazowych, poprawiając zasięg we wszystkich regionach kraju. W sierpniu Play uruchomił 46 stacji bazowych, a w lipcu było ich 65.
Play zwiększył zasięg mobilny w wielu miejscach, gdzie chętnie wypoczywali turyści – wśród nich operator wymienia m.in. Kołobrzeg, Giżycko, Kamień Pomorski czy Barczewo. Nowe stacje uruchamiał także w Lublinie, Warszawie, Piekarach Śląskich, Bolesławcu, Mielcu, Bydgoszczy, Szczecinku czy Mielcu.
Można więc powiedzieć, że zadbaliśmy również o tych, którzy wakacji nie mieli
Łącznie od początku roku sieć Play powiększyła się o 394 stacje, a na koniec sierpnia wszystkich obiektów było już 12 820.
Zdaniem Play, wpływ na rosnącą jakość fioletowej sieci miały też inne działania, w tym:
- uruchomienie stacji w nowym paśmie częstotliwości 700 MHz, która daje większy zasięg i pojemność sieci na terenach otwartych oraz lepiej radzi sobie wewnątrz budynków,
- zastępowanie 3G standardem 4G i 5G – ogłoszony w marcu projekt do tej pory objął swoim zasięgiem ponad 31% populacji znajdującej się w zasięgu sieci Play,
- przygotowanie na wzmożony ruch festiwalowy – na potrzeby wydarzeń muzycznych Play rozbudowywał infrastrukturę. Mowa o Bitter Sweet Festivalu, Open’er Festivalu oraz Pol’and’Rock Festivalu.
Na tym ostatnim Play postawił 7 tymczasowych stacji bazowych, dzięki którym użytkownicy przesłali rekordowe 93 terabajty danych. Play zapewnia, że na tym proces rozbudowy sieci się nie zakończył i zapowiada, że wkrótce poinformuje o kolejnych postępach.