Play: ponad 110 nowych stacji bazowych. Więcej 700 MHz, coraz mniej 3G

W lipcu i sierpniu Play podłączył do swojej sieci 111 stacji bazowych, poprawiając zasięg we wszystkich regionach kraju. W sierpniu Play uruchomił 46 stacji bazowych, a w lipcu było ich 65.

Dalsza część tekstu pod wideo

Play zwiększył zasięg mobilny w wielu miejscach, gdzie chętnie wypoczywali turyści – wśród nich operator wymienia m.in. Kołobrzeg, Giżycko, Kamień Pomorski czy Barczewo. Nowe stacje uruchamiał także w Lublinie, Warszawie, Piekarach Śląskich, Bolesławcu, Mielcu, Bydgoszczy, Szczecinku czy Mielcu.

Można więc powiedzieć, że zadbaliśmy również o tych, którzy wakacji nie mieli – przekonuje Play.

Łącznie od początku roku sieć Play powiększyła się o 394 stacje, a na koniec sierpnia wszystkich obiektów było już 12 820.

Zdaniem Play, wpływ na rosnącą jakość fioletowej sieci miały też inne działania, w tym:

uruchomienie stacji w nowym paśmie częstotliwości 700 MHz , która daje większy zasięg i pojemność sieci na terenach otwartych oraz lepiej radzi sobie wewnątrz budynków,

, która daje większy zasięg i pojemność sieci na terenach otwartych oraz lepiej radzi sobie wewnątrz budynków, zastępowanie 3G standardem 4G i 5G – ogłoszony w marcu projekt do tej pory objął swoim zasięgiem ponad 31% populacji znajdującej się w zasięgu sieci Play,

standardem 4G i 5G – ogłoszony w marcu projekt do tej pory objął swoim zasięgiem ponad 31% populacji znajdującej się w zasięgu sieci Play, przygotowanie na wzmożony ruch festiwalowy – na potrzeby wydarzeń muzycznych Play rozbudowywał infrastrukturę. Mowa o Bitter Sweet Festivalu, Open’er Festivalu oraz Pol’and’Rock Festivalu.