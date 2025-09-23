Play rozdaje milion złotych. Rusza wielka loteria

Karta milion warta

Od 23 września do 15 grudnia 2025 roku użytkownicy Play na kartę mogą wziąć udział w akcji "Karta milion warta". W puli nagród znajduje się aż milion złotych, dziewięć nagród miesięcznych po 10000 zł każda oraz ponad 100000 nagród natychmiastowych.

Aby się zgłosić do loterii, wystarczy zalogować się do aplikacji Play24 albo wysłać bezpłatny SMS o treści GRAM pod numer 224. Udział w loterii mogą wziąć osoby korzystające z taryfy Play na Kartę 3.0 lub te, które wyrażą zgodę na jej zmianę.

Losy za doładowania i pakiety

Pierwszy los każdy uczestnik otrzymuje od razu po zgłoszeniu. Każde doładowanie konta za minimum 10 zł czy aktywacja startera z pakietem cyklicznym to kolejne szanse na nagrody.

Dodatkowe losy można zdobywać za aktywację pakietów internetowych i głosowych. Najwięcej, bo aż 200 losów, dają pakiety XXL 5G i UA XXL 5G. Mniejsze pakiety to od 80 do 150 losów, a dodatkowe punkty zapewniają też pakiety internetowe – od 10 do 55 losów, w zależności od wybranej opcji.

Wielki finał z nagrodą główną