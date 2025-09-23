Wiadomości

Play rozdaje milion złotych. Rusza wielka loteria

Play wystartował z nową loterią dla użytkowników oferty na kartę. Do wygrania jest milion złotych, nagrody miesięczne i tysiące mniejszych upominków. To okazja, by zwykłe doładowanie telefonu mogło zamienić się w coś wyjątkowego.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:55
1
Karta milion warta

Od 23 września do 15 grudnia 2025 roku użytkownicy Play na kartę mogą wziąć udział w akcji "Karta milion warta". W puli nagród znajduje się aż milion złotych, dziewięć nagród miesięcznych po 10000 zł każda oraz ponad 100000 nagród natychmiastowych.

Aby się zgłosić do loterii, wystarczy zalogować się do aplikacji Play24 albo wysłać bezpłatny SMS o treści GRAM pod numer 224. Udział w loterii mogą wziąć osoby korzystające z taryfy Play na Kartę 3.0 lub te, które wyrażą zgodę na jej zmianę.

Losy za doładowania i pakiety

Pierwszy los każdy uczestnik otrzymuje od razu po zgłoszeniu. Każde doładowanie konta za minimum 10 zł czy aktywacja startera z pakietem cyklicznym to kolejne szanse na nagrody.

Dodatkowe losy można zdobywać za aktywację pakietów internetowych i głosowych. Najwięcej, bo aż 200 losów, dają pakiety XXL 5G i UA XXL 5G. Mniejsze pakiety to od 80 do 150 losów, a dodatkowe punkty zapewniają też pakiety internetowe – od 10 do 55 losów, w zależności od wybranej opcji.

Wielki finał z nagrodą główną

Każdy los to szansa na natychmiastową nagrodę, taką jak doładowanie konta czy dodatkowe pakiety losów. Losowania nagród miesięcznych o wartości 10000 zł będą odbywać się co miesiąc, a wielki finał z nagrodą główną – milionem złotych – zaplanowano na 19 grudnia 2025 roku.

Szczegóły w regulaminie loterii oraz na stronie kartamilionwarta.pl.

play play na kartę play24 wielka loteria w play Play na kartę 3.0 karta milion warta milion złotych doładowania play
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Shutterstock, Play
Źródła tekstu: Play