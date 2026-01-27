Wiadomości

Awaria PKO BP. Części osób nie działa IKO i iPKO

Sporo osób zgłasza problemy z działaniem bankowości internetowej PKO BP. Nie dotyczy to jednak wszystkich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:42
5
Awaria PKO BP. Części osób nie działa IKO i iPKO

Problemy mają obejmować aplikację mobilną IKO oraz bankowość internetową iPKO, a dokładniej brak dostępu do konta. Nie dotyczy to jednak wszystkich użytkowników. W moim przypadku nie zauważyłem żadnych problemów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria PKO BP

Awaria PKO BP. Części osób nie działa IKO i iPKO

Pierwsze raporty zaczęły się pojawiać po godzinie 9:00 rano. Obecnie nie jest znana ich przyczyna, ani skala. Wysłaliśmy zapytanie do banku w tej sprawie. Kiedy tylko dostaniemy odpowiedź, to zostanie ona opublikowana pod tym wpisem. 

Aktualizacja:

PKO BP w odpowiedzi na pytanie redakcji Telepolis.pl twierdzi, że żaden problem po ich stronie nie został odnotowany:

IKO i iPKO działają bez zakłóceń, nie było i nie ma awarii w aplikacji i serwisie.

Oczywiście Downdetector wskazuje coś innego. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenia te mogą wynikać z awarii jakiejś usługi powiązanej, za którą jednak nie stoi PKO BP, np. BLIK-a. 

Aktualizacja: 

PKO zapytane o zgłoszenia w serwisie Downdetector udzieliło redakcji Telepolis.pl następującej odpowiedzi:

Przedpołudniowy skok na downdetector to efekt utrudnień w naszych oddziałach – przez ok. 2 godziny nie były dostępne w oddziałach niektóre usługi, bez problemu działała natomiast obsługa wpłat i wypłat czy zlecanie przelewów.

Image
telepolis
awaria IKO iPKO PKO BP
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne