Awaria PKO BP. Części osób nie działa IKO i iPKO

Problemy mają obejmować aplikację mobilną IKO oraz bankowość internetową iPKO, a dokładniej brak dostępu do konta. Nie dotyczy to jednak wszystkich użytkowników. W moim przypadku nie zauważyłem żadnych problemów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria PKO BP

Pierwsze raporty zaczęły się pojawiać po godzinie 9:00 rano. Obecnie nie jest znana ich przyczyna, ani skala. Wysłaliśmy zapytanie do banku w tej sprawie. Kiedy tylko dostaniemy odpowiedź, to zostanie ona opublikowana pod tym wpisem.

Aktualizacja:

PKO BP w odpowiedzi na pytanie redakcji Telepolis.pl twierdzi, że żaden problem po ich stronie nie został odnotowany:

IKO i iPKO działają bez zakłóceń, nie było i nie ma awarii w aplikacji i serwisie.

Oczywiście Downdetector wskazuje coś innego. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenia te mogą wynikać z awarii jakiejś usługi powiązanej, za którą jednak nie stoi PKO BP, np. BLIK-a.

Aktualizacja:

PKO zapytane o zgłoszenia w serwisie Downdetector udzieliło redakcji Telepolis.pl następującej odpowiedzi: