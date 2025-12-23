To ostatnia chwila na odebranie paczki przed świętami i oszuści to wykorzystują

Oczywiście, nie powinno niczego zamawiać się na ostatnią chwilę. Jest to jednak jedna z tych mądrości, które wszyscy znają, a jednocześnie wiele osób jej nie przestrzega. I nie zamierzam tutaj rzucać gromów, bo sam dziś rano wyciągałem przesyłkę z Paczkomatu. Zamierzam raczej ostrzec, bo nerwową atmosferę w tej materii wykorzystują oszuści.

Oszuści wykorzystują przedświąteczne zamieszanie z paczkami

Modus operandi jest tu niezwykle prosty, ale i skuteczny: przestępcy wysyłają wiarygodnie wyglądające wiadomości mówiące o problemach z dostarczeniem przesyłki. W ostatni dzień, w którym można przesyłkę przed świętami odebrać. Oczywiście można temu zaradzić: wystarczy podać dane adresowe, czy osobowe w dedykowanym formularzu. Rzecz jasna jak najszybciej się da, to może jeszcze kurier zdąży. Niektórzy chcą dodatkowej opłaty za ponowną próbę dostarczenia przesyłki tego samego dnia. No cóż, zależy nam, więc zapłacimy, co nie?

I w ten właśnie sposób podaliśmy oszustom nasze dane, a w najgorszym wypadku także dostęp do karty płatniczej. Precedens ten doskonale opisuje CERT.

Co robić?

Problemem jest także to, że w fałszywych wiadomościach często znajdują się dane firmy, przez co wyglądają one niezwykle realistyczne. Nie pomaga także fakt, że kontakt z biurami obsługi niektórych firm kurierskich praktycznie nie istnieje, a w przypadku innych w tak gorącym okresie niezwykle trudno jest się z nimi skontaktować.