Orange da Ci 7 miesięcy abonamentu za 0 zł. Sprawdź, co musisz zrobić

Co zyskujesz przechodząc na abonament w Orange?

Promocja "7 miesięcy za 0 zł" skierowana jest do osób posiadających numer w Orange na kartę, które zdecydują się na przejście do oferty abonamentowej Orange i podpisanie umowy na okres 24 miesięcy. Z okazji można skorzystać wyłącznie online, co dodatkowo ułatwia cały proces przejścia. Klienci mogą wybierać spośród Planów S, M lub L, dostosowując pakiet usług do swoich indywidualnych potrzeb.