Orange zamyka usługę. To już drugi raz, teraz na dobre

Usługa Social Pass pozwalała na nielimitowane korzystanie z aplikacji społecznościowych bez zużywania głównej paczki danych. Jak podał Orange w najnowszym komunikacie, począwszy od 21 maja 2026 roku, rozwiązanie to zniknie z kont wszystkich użytkowników.

Choć pierwsze cięcia w tej usłudze przeprowadzono znacznie wcześniej, tym razem pomarańczowy operator zamyka ja na dobre. Podobne decyzja dotknęła niedawno również użytkowników oferty Orange Flex.

21.05.2026 r. wyłączymy na Państwa numerze usługę Social Pass. Oznacza to, że możecie Państwo korzystać z tej usługi do 20.05.2026 r. Usługa Social Pass w wersji automatycznie odnawialnej nie będzie się odnawiać na Państwa numerze od 20.04.2026 r. Zmiany nie będą miały wpływu na pozostałe usługi, z których Państwo korzystają – podał Orange w nowym komunikacie.

Całkowite wyłączenie nielimitowanego transferu dla najpopularniejszych aplikacji jest bezpośrednim efektem działań ze strony krajowego regulatora rynku. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) definitywnie zakazał telekomom stosowania modelu „zero rating”, powołując się w swoich wytycznych na restrykcyjne wyroki TSUE. Unijny trybunał uznał, że faworyzowanie konkretnych aplikacji brakiem opłat za transfer danych jest dyskryminujące i uderza w fundamenty zasady otwartego internetu.