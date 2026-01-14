Orange to już nie tylko telekom. Tak pomarańczowy gigant zmienia naszą rzeczywistość

AI stworzy Twoją stronę w kilka minut

Innowacje w Orange to nie tylko teoretyczne badania w zamkniętych laboratoriach. To przede wszystkim narzędzia, które ułatwiają nam życie. Jednym z najciekawszych przykładów jest usługa KlikAI. Pozwala ona każdemu przedsiębiorcy zbudować własną stronę internetową w zaledwie kilka minut.

W procesie tym pomaga sztuczna inteligencja, która wykonuje za nas najtrudniejszą pracę. System sprzedał się już w setkach egzemplarzy. To pokazuje, że małe firmy bardzo potrzebują takich prostych i szybkich rozwiązań. Orange udowadnia, że technologia ma pomagać, a nie komplikować codzienność.

Prywatne 5G i wielkie emocje na stadionie

Operator mocno inwestuje też w infrastrukturę przyszłości. Podczas mityngu Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim wykorzystano technologie immersyjne. Dzięki prywatnej sieci 5G transmisje z wielkich wydarzeń weszły na zupełnie nowy poziom. Widzowie mogą liczyć na lepszą jakość i zupełnie nowe doświadczenia.

Kolejnym ułatwieniem jest preinstalacja kart eSIM na smartfonach z systemami Android oraz iOS. To mała zmiana, która znacznie upraszcza proces uruchamiania nowego telefonu. Orange stawia na automatyzację, która jest widoczna na każdym kroku.

Wirtualni asystenci i armia ekspertów

Wewnątrz firmy działają zaawansowane systemy AI, takie jak AI Concierge czy Smartphone Helper. Pomagają one pracownikom lepiej obsługiwać klientów i szybciej rozwiązywać ich problemy. Za tymi wszystkimi sukcesami stoi zespół Orange Innovation Poland. To ponad 300 ekspertów, którzy łączą świat nauki z realnym biznesem.

Lokalni badacze Orange Polska współpracują z globalnym ekosystemem Orange, który liczy ponad 5 tysięcy specjalistów. Dzięki temu pomysły z Polski mogą być wdrażane na całym świecie. W samym 2025 roku polski oddział zgłosił 17 nowych patentów. To realny wkład w rozwój światowej technologii.

Co po 5G? Czas na standardy 6G

Orange nie patrzy tylko na to, co jest teraz. Firma aktywnie uczestniczy w pracach nad standardami sieci 6G. Eksperci biorą udział w międzynarodowych konferencjach i publikują prace naukowe. Chodzi o to, aby nowa technologia była bezpieczna i etyczna od samego początku.

Pomarańczowy operator współpracuje też blisko z polskimi uczelniami i instytutami badawczymi. Wspólne projekty z dziewięcioma uczelniami pozwalają studentom i naukowcom testować ich pomysły w praktyce. To sprawia, że wiedza teoretyczna szybciej zamienia się w produkty, z których korzystamy w naszych telefonach.

Wsparcie dla startupów i młodych firm

Ważnym elementem strategii jest program Orange Fab. Co roku analizuje on blisko 200 startupów, szukając najlepszych rozwiązań. Wybrane firmy dostają wsparcie technologiczne i mentoringowe od doświadczonych ekspertów. W 2025 roku Orange pracowało z kilkunastoma takimi obiecującymi podmiotami.