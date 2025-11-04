Orange Światłowód do 8 Gb/s w nowych miastach. Jest ich już 50

Orange Polska rozszerzył zasięg najszybszej opcji Orange Światłowodu o prędkości do 8 Gb/s o następne lokalizacje. Od dziś mogą z niego korzystać także mieszkańcy Olsztyna, Zabrza, Koszalina, Konina, Siedlec, Chełma, Przemyśla, Grudziądza, Ostródy, Ostrowca Świętokrzyskiego i Kutna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Orange wystartował ze światłowodem o prędkości do 8 Gb/s w marcu 2024 roku. Na początek oferowany był wyłącznie w Warszawie i Krakowie. W kolejnych miesiącach oferta rozszerzana była o kolejne lokalizacje i jesienią zeszłego roku z najszybszego internetu mogli już korzystać klienci w 12 miastach. Prawdziwy rozwój Orange Światłowodu do 8 Gb/s nastąpił jednak na przełomie roku – w styczniu 2025 oferta była już dostępna w 39 miastach, a teraz operator może się już pochwalić imponującym zasięgiem w 50 miastach.

W sumie, obecnie Orange Światłowód do 8 Gb/s dostępny jest w następujących miastach:

Białystok, Bełchatów, Bolesławiec, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Iława, Jastrzębie-Zdrój, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Lublin, Łomża, Łódź, Nysa, Olsztyn, Ostróda, Ostrowiec Świętokrzyski, Piotrków Trybunalski, Police, Poznań, Przemyśl, Radom, Siedlce, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Suwałki, Szczecin, Tczew, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław i Zabrze.

Jak przekonuje Orange. Światłowód w najszybszej prędkości do 8 Gb/s to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, którzy potrzebują niezawodnego łącza. Zdaniem operatora docenią go zwłaszcza pracujący z domu, twórcy multimedialnych treści oraz wszyscy chcący korzystać z rozrywki online, gier, e-sportu, rozwiązań VR / AR w najwyższej jakości.

Najszybszy, dostępny obecnie Orange Światłowód oparty jest o najnowszą technologię XGS-PON. Uzupełnienie oferty na Orange Światłowód do 8 Gb/s stanowi modem Funbox 10 w nowej wersji z obsługą standardu Wi‑Fi 7. Urządzenie działa w trzech zakresach Wi-Fi 6E i Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) i wyposażone jest w port o prędkości do 10 Gb/s, a także w 4 porty o prędkości do 1 Gb/s. Funboksa 10 z Wi-Fi 7 można otrzymać przy zakupie oferty Orange Światłowodu 8 Gb/s, zarówno dla domu, jak i do firmy.