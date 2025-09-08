Wiadomości

Orange wkracza na tory. 430 wyświetlaczy i 1150 kamer dla PKP

Na 51 stacjach i przystankach aglomeracji warszawskiej pojawią się setki nowych tablic informacyjnych i kamer monitoringu. Orange jako generalny wykonawca usług ICT dla PKP PLK odpowiada za cyfrową modernizację, która ułatwi podróże i poprawi bezpieczeństwo.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:17
0
Orange wspiera kolej w cyfryzacji

Orange podpisał kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na wdrożenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej. W ramach inwestycji zamontowanych zostanie 430 elektronicznych wyświetlaczy z aktualnym rozkładem jazdy. Pasażerowie będą mogli szybciej sprawdzić godziny odjazdów i informacje o opóźnieniach.

Projekt nie kończy się jednak na tablicach. Orange odpowiada także za montaż ponad 1150 kamer monitoringu, serwerów i systemu nagłośnienia. To element większej transformacji cyfrowej PKP PLK, która ma sprawić, że podróże będą wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy jesteśmy dla PKP PLK generalnym wykonawcą usług ICT. W ten sposób – podobnie jak wiele innych firm i instytucji – wspieramy jego transformację cyfrową. Kontrakt zrealizujemy do końca 3 kwartału 2026 roku.

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Orange