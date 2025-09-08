Orange wkracza na tory. 430 wyświetlaczy i 1150 kamer dla PKP

Orange wspiera kolej w cyfryzacji

Orange podpisał kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na wdrożenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej . W ramach inwestycji zamontowanych zostanie 430 elektronicznych wyświetlaczy z aktualnym rozkładem jazdy . Pasażerowie będą mogli szybciej sprawdzić godziny odjazdów i informacje o opóźnieniach.

Projekt nie kończy się jednak na tablicach. Orange odpowiada także za montaż ponad 1150 kamer monitoringu, serwerów i systemu nagłośnienia. To element większej transformacji cyfrowej PKP PLK, która ma sprawić, że podróże będą wygodniejsze i bezpieczniejsze.