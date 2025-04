Orange zmienia zasady. Trzy miesiące za darmo oraz 10 000 GB ekstra

Orange zmienił bonus za przeniesienie numeru do Orange na kartę. Teraz jest nim usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 25 GB” za 0 zł przez trzy miesiące. W nowej promocji można to połączyć z paczką 400 GB za zgody. Do tego klient zyskuje dodatkowe korzyści, jakie niesie promocja z 9600 GB ekstra przez rok.