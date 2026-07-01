Orange rzuca wyzwanie Allegro? Operator rusza z własnym marketplace

Orange ma własny marketplace

Orange rozwija swój ekosystem usług i po platformie z ubezpieczeniami online uruchamia kolejną nowość. Tym razem jest to Orange Market – miejsce, w którym można kupować produkty oferowane przez zewnętrznych sprzedawców, podobnie jak na największych platformach marketplace.

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Na start w serwisie dostępnych jest ponad tysiąc produktów od czterech wybranych partnerów handlowych. Oferta obejmuje przede wszystkim elektronikę użytkową, sprzęt komputerowy i IT, akcesoria sportowe oraz urządzenia i wyposażenie dla graczy. Operator zapowiada, że to dopiero początek. W kolejnych miesiącach do platformy mają dołączać nowi sprzedawcy, a liczba produktów i kategorii będzie systematycznie rosła.

Orange odpowiada za platformę, partnerzy za sprzedaż

Orange Market działa w modelu marketplace. Oznacza to, że sam operator nie sprzedaje wszystkich produktów bezpośrednio. Zapewnia platformę zakupową oraz bezpieczne środowisko do składania zamówień, natomiast za ofertę, realizację zakupów, obsługę klienta i dostawę odpowiadają partnerzy handlowi.

Jak podkreśla Orange, celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym klienci będą mogli wygodnie porównywać oferty różnych sprzedawców i kupować produkty w jednym serwisie.

Z platformy może skorzystać każdy użytkownik, niezależnie od tego, czy jest klientem Orange. Osoby korzystające z usług operatora otrzymają jednak dodatkowe korzyści. W ramach Strefy Korzyści mają mieć dostęp do specjalnych promocji przygotowanych wyłącznie dla klientów Orange.