Wiadomości

Orange rzuca wyzwanie Allegro? Operator rusza z własnym marketplace

Orange poszerza swoją działalność poza usługi telekomunikacyjne. Pomarańczowy operator uruchomił Orange Market, czyli własną platformę zakupową działającą w modelu marketplace.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:07
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange rzuca wyzwanie Allegro? Operator rusza z własnym marketplace
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Orange ma własny marketplace

Orange rozwija swój ekosystem usług i po platformie z ubezpieczeniami online uruchamia kolejną nowość. Tym razem jest to Orange Market – miejsce, w którym można kupować produkty oferowane przez zewnętrznych sprzedawców, podobnie jak na największych platformach marketplace.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na start w serwisie dostępnych jest ponad tysiąc produktów od czterech wybranych partnerów handlowych. Oferta obejmuje przede wszystkim elektronikę użytkową, sprzęt komputerowy i IT, akcesoria sportowe oraz urządzenia i wyposażenie dla graczy. Operator zapowiada, że to dopiero początek. W kolejnych miesiącach do platformy mają dołączać nowi sprzedawcy, a liczba produktów i kategorii będzie systematycznie rosła.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro 8/256GB 6.77" 120Hz Tytanowy
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro 8/256GB 6.77" 120Hz Tytanowy
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Niebieski
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Niebieski
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G67 5G 8/128GB 6.78" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G67 5G 8/128GB 6.78" 120Hz Zielony
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement

Orange odpowiada za platformę, partnerzy za sprzedaż

Orange Market działa w modelu marketplace. Oznacza to, że sam operator nie sprzedaje wszystkich produktów bezpośrednio. Zapewnia platformę zakupową oraz bezpieczne środowisko do składania zamówień, natomiast za ofertę, realizację zakupów, obsługę klienta i dostawę odpowiadają partnerzy handlowi.

Jak podkreśla Orange, celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym klienci będą mogli wygodnie porównywać oferty różnych sprzedawców i kupować produkty w jednym serwisie.

Orange rzuca wyzwanie Allegro? Operator rusza z własnym marketplace

Z platformy może skorzystać każdy użytkownik, niezależnie od tego, czy jest klientem Orange. Osoby korzystające z usług operatora otrzymają jednak dodatkowe korzyści. W ramach Strefy Korzyści mają mieć dostęp do specjalnych promocji przygotowanych wyłącznie dla klientów Orange.

Orange Market jest dostępny zarówno z poziomu strony internetowej operatora w sekcji "Smartfony i urządzenia", jak i pod osobnym adresem internetowym. Uruchomienie platformy pokazuje, że Orange chce coraz mocniej zaistnieć również na rynku e-commerce, a nie ograniczać się wyłącznie do sprzedaży usług telekomunikacyjnych i własnych urządzeń.

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
e-commerce elektronika orange zakupy online zmiany w Orange marketplace Orange Market sprzęt IT
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange