Orange wyczyści ci konto po terminie. Ważna zmiana dla klientów na kartę

Orange wprowadza nową funkcję dla użytkowników taryfy Orange Free na kartę. Od 28 kwietnia 2026 roku klienci będą mogli skorzystać z opcji „Zamiana środków na dni Bez limitu”, która pozwoli na dalsze korzystanie z usług telefonu nawet po wygaśnięciu standardowego okresu ważności konta na połączenia wychodzące.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mechanizm działania nowości jest bardzo prosty. W momencie zakończenia okresu aktywnego konta w Orange Free na kartę pomarańczowy operator zamieni zgromadzone środki na pakiety usług, przyznając za każdą pobraną złotówkę jeden dzień nielimitowanych rozmów do wszystkich oraz paczkę 0,5 GB internetu. Co istotne, system zaokrągla kwoty w górę do pełnych złotówek, więc przykładowo z salda 1,25 zł klient otrzyma usługę aktywną przez 2 dni i 1 GB danych do wykorzystania.

Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że po zakończeniu okresu na połączenia wychodzące (co wynika np. z terminu ostatniego doładowania), niewykorzystane pieniądze nie przepadają, lecz zostają zamrożone na koncie. Nowa usługa Orange automatycznie odblokowuje te zalegające środki, wymieniając je na dodatkowe dni nielimitowanych usług.

Dla użytkowników, którzy trzymają na swoich kontach prepaid dziesiątki lub setki złotych, Orange przygotował specjalne zabezpieczenia, by pieniądze nie wyparowały bez ich wiedzy. Automatyczna zamiana środków uruchomi się tylko w przypadku kont, na których saldo wynosi 20 zł lub mniej. Jeśli abonent zgromadził powyżej 20 zł, nowa funkcja nie zadziała samoczynnie – użytkownik musi włączyć ją samodzielnie.

Dodatkowym wentylem bezpieczeństwa jest limit pobieranych kwot. Pomarańczowy operator jednorazowo zamieni na pakiety maksymalnie 30 zł. Reszta zgromadzonych funduszy pozostanie nienaruszona na koncie głównym i klient nadal będzie mógł z nich swobodnie korzystać.

Zaletą nowego rozwiązania jest nie tylko chwilowy ratunek w postaci pakietów no-limit, ale również wydłużenie ważności konta. Po zakończeniu dni bez limitu kupionych za zamrożone środki Orange automatycznie wydłuży okres aktywny o kolejne 30 dni. Dzięki temu użytkownicy zachowają pełną możliwość dzwonienia, wysyłania SMS-ów i surfowania po sieci nawet wtedy, gdy ich standardowa ważność konta dawno minęła.

Jak włączyć nową usługę?

Jeśli na koncie znajduje się nie więcej niż 20 zł, usługa „zamiana środków na dni Bez limitu” jest już włączona, Dzień przed końcem okresu aktywnego operator wyśle SMS z przypomnieniem o zamianie środków, wtedy będzie można zablokować nadchodzącą zamianę – w tym celu należy wysłać odpowiedź NIE na otrzymanego SMS-a.

Jeśli na koncie jest więcej niż 20 zł, użytkownik może samodzielnie włączyć „zamianę środków na dni Bez limitu” w Mój Orange lub wysyłając bezpłatny SMS o treści ZAMIANA pod numer 80440.



W każdej chwili użytkownicy będą mogli wyłączyć „zamianę środków na dni Bez limitu” w Mój Orange lub wysyłając bezpłatny SMS o treści STOP pod numer 80440. Po wyłączeniu funkcji i zakończeniu okresu aktywnego środki na koncie zostaną zablokowane, pozostanie tylko możliwość odbierania połączeń.

Korzyść dla klienta czy pułapka?

Z perspektywy użytkowników Orange Free na kartę nowa usługa to wygodne rozwiązanie, które zapobiega nagłej blokadzie telefonu w najmniej odpowiednim momencie. Jest jednak druga strona medalu – operator w pewnym sensie wymusza na użytkowniku wykorzystanie tych środków, decydując za niego. A to nie każdemu może się podobać, zwłaszcza gdy numer w Orange Free na kartę używany jest jako dodatkowy. Oczywiście są ograniczenia kwotowe, można też wyłączyć ten mechanizm, ale wielu klientów może zorientować się za późno, że operator sam zarządza jego kontem.