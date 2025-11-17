Wiadomości

Orange zmienia ceny. Nowe stawki od 17 grudnia

Operatorzy rzadko wprowadzają zmiany, które cieszą abonentów. Zazwyczaj korekta cennika oznacza podwyżki, ale tym razem sytuacja wygląda inaczej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:25
0
Orange zmienia ceny. Nowe stawki od 17 grudnia

Klienci korzystający z oferty Orange Flex otrzymali właśnie ciekawe wiadomości e-mail. Operator informuje w nich o aktualizacji cennika usług w roamingu UE. Zmiany zaczną obowiązywać od 17 grudnia 2025 roku. Data jest idealna, bo obejmie osoby wyjeżdżające na świąteczne i noworoczne urlopy. Co ważne, modyfikacje są korzystne dla portfela.

Więcej gigabajtów na wyjazdy

Główną zmianą jest zwiększenie limitu danych do wykorzystania w Strefie UE. Unijne przepisy regularnie wymuszają na operatorach obniżki stawek hurtowych. Dzięki temu my dostajemy więcej gigabajtów w ramach tego samego abonamentu. W przypadku Orange Flex wzrost jest zauważalny.

W najtańszym Planie za 35 zł limit rośnie z 10,18 GB do ponad 12 GB. Użytkownicy Planu za 80 zł otrzymają do dyspozycji blisko 27,5 GB. To solidna paczka danych, która spokojnie wystarczy na mapy, media społecznościowe i kontakt z bliskimi podczas dłuższego wyjazdu.

Dokładne limity w poszczególnych planach prezentują się następująco:

  • Plan 35 zł: 12,03 GB (zmiana z 10,18 GB),
  • Plan 50 zł: 17,18 GB (zmiana z 14,54 GB),
  • Plan 80 zł: 27,49 GB (zmiana z 23,26 GB).

Również kupując pakiety dodatkowego Internetu w kraju, otrzymamy większe dodatkowe limity w roamingu UE:

  • w pakiecie 1 GB: 1 GB (było 0,88 GB),
  • w pakiecie 5 GB: 3,44 GB (było 2,91 GB),
  • w pakiecie 10 GB: 5,16 GB (było 4,37 GB).

Zwiększeniu ulegną również dodatkowe limity GB w roamingu UE, dostępne po włączeniu pakietu UNLMTD:

  • UNLMTD na 7 dni za 15 zł: 5,16 GB (było 4,37 GB),
  • UNLMTD na 30 dni za 30 zł: 10,31 GB (było 8,73 GB),
  • UNLMTD na 30 dni za 45 zł: 15,46 GB (było 13,09 GB).

Ukraina i Mołdawia jak Unia

To jednak nie koniec niespodzianek. Orange zdecydował się na bardzo ważny ruch dotyczący stref roamingowych. Od 17 grudnia Ukraina oraz Mołdawia zostają przeniesione ze Strefy 1 do Strefy UE. To świetna wiadomość nie tylko dla osób podróżujących do tych krajów.

Oznacza to, że w Kijowie czy Kiszyniowie skorzystamy z telefonu na takich samych zasadach jak w Berlinie czy Paryżu. Będziemy korzystać z krajowych pakietów i wyżej wymienionych limitów unijnych. Koniec ze stresem o wysokie rachunki po przekroczeniu granicy. To ważne również z punktu widzenia osób przebywających w Polsce, ale w pobliżu granicy z Ukrainą (na przykład w Bieszczadach).

Zobacz: Twój telefon woli roaming przy granicy? Wyjaśniamy dlaczego

Taniej za dodatkowe pakiety

Jeśli darmowy limit danych okaże się niewystarczający, dokupienie dodatkowych gigabajtów będzie tańsze. Operator obniżył ceny paczek przeznaczonych do wykorzystania w UE. I tak:

  • za pakiet 1 GB zapłacimy 5 zł (obniżka z 6 zł),
  • za pakiet 3 GB zapłacimy 14 zł (obniżka z 16 zł),
  • za pakiet 5 GB zapłacimy 24 zł (obniżka z 26 zł),
  • za pakiet 10 GB zapłacimy 45 zł (obniżka z 50 zł).

Niższe opłaty dodatkowe

Co jeszcze potanieje? 17 grudnia 2025 roku zaczną obowiązywać nowe opłaty dodatkowe w roamingu UE:

  • za 1 MMS-a zapłacimy 0,00568 zł (obniżka z 0,00672 zł),
  • za przesłanie 1 MB danych zapłacimy 0,00568 zł, czyli 5,82 zł za 1 GB (było odpowiednio 0,00672 zł i 6,88 zł).

Jeśli nie akceptujesz powyższych zmian, w każdej chwili i bez dodatkowych kosztów możesz zrezygnować z Orange Flex.

przypomina Orange
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange