Orange zmienia ceny. Nowe stawki od 17 grudnia

Klienci korzystający z oferty Orange Flex otrzymali właśnie ciekawe wiadomości e-mail. Operator informuje w nich o aktualizacji cennika usług w roamingu UE. Zmiany zaczną obowiązywać od 17 grudnia 2025 roku. Data jest idealna, bo obejmie osoby wyjeżdżające na świąteczne i noworoczne urlopy. Co ważne, modyfikacje są korzystne dla portfela.

Więcej gigabajtów na wyjazdy

Główną zmianą jest zwiększenie limitu danych do wykorzystania w Strefie UE. Unijne przepisy regularnie wymuszają na operatorach obniżki stawek hurtowych. Dzięki temu my dostajemy więcej gigabajtów w ramach tego samego abonamentu. W przypadku Orange Flex wzrost jest zauważalny.

W najtańszym Planie za 35 zł limit rośnie z 10,18 GB do ponad 12 GB. Użytkownicy Planu za 80 zł otrzymają do dyspozycji blisko 27,5 GB. To solidna paczka danych, która spokojnie wystarczy na mapy, media społecznościowe i kontakt z bliskimi podczas dłuższego wyjazdu.

Dokładne limity w poszczególnych planach prezentują się następująco:

Plan 35 zł: 12,03 GB (zmiana z 10,18 GB),

(zmiana z 10,18 GB), Plan 50 zł: 17,18 GB (zmiana z 14,54 GB),

(zmiana z 14,54 GB), Plan 80 zł: 27,49 GB (zmiana z 23,26 GB).

Również kupując pakiety dodatkowego Internetu w kraju, otrzymamy większe dodatkowe limity w roamingu UE:

w pakiecie 1 GB: 1 GB (było 0,88 GB),

(było 0,88 GB), w pakiecie 5 GB: 3,44 GB (było 2,91 GB),

(było 2,91 GB), w pakiecie 10 GB: 5,16 GB (było 4,37 GB).

Zwiększeniu ulegną również dodatkowe limity GB w roamingu UE, dostępne po włączeniu pakietu UNLMTD:

UNLMTD na 7 dni za 15 zł: 5,16 GB (było 4,37 GB),

(było 4,37 GB), UNLMTD na 30 dni za 30 zł: 10,31 GB (było 8,73 GB),

(było 8,73 GB), UNLMTD na 30 dni za 45 zł: 15,46 GB (było 13,09 GB).

Ukraina i Mołdawia jak Unia

To jednak nie koniec niespodzianek. Orange zdecydował się na bardzo ważny ruch dotyczący stref roamingowych. Od 17 grudnia Ukraina oraz Mołdawia zostają przeniesione ze Strefy 1 do Strefy UE. To świetna wiadomość nie tylko dla osób podróżujących do tych krajów.

Oznacza to, że w Kijowie czy Kiszyniowie skorzystamy z telefonu na takich samych zasadach jak w Berlinie czy Paryżu. Będziemy korzystać z krajowych pakietów i wyżej wymienionych limitów unijnych. Koniec ze stresem o wysokie rachunki po przekroczeniu granicy. To ważne również z punktu widzenia osób przebywających w Polsce, ale w pobliżu granicy z Ukrainą (na przykład w Bieszczadach).

Taniej za dodatkowe pakiety

Jeśli darmowy limit danych okaże się niewystarczający, dokupienie dodatkowych gigabajtów będzie tańsze. Operator obniżył ceny paczek przeznaczonych do wykorzystania w UE. I tak:

za pakiet 1 GB zapłacimy 5 zł (obniżka z 6 zł),

(obniżka z 6 zł), za pakiet 3 GB zapłacimy 14 zł (obniżka z 16 zł),

(obniżka z 16 zł), za pakiet 5 GB zapłacimy 24 zł (obniżka z 26 zł),

(obniżka z 26 zł), za pakiet 10 GB zapłacimy 45 zł (obniżka z 50 zł).

Niższe opłaty dodatkowe

Co jeszcze potanieje? 17 grudnia 2025 roku zaczną obowiązywać nowe opłaty dodatkowe w roamingu UE:

za 1 MMS-a zapłacimy 0,00568 zł (obniżka z 0,00672 zł),

za przesłanie 1 MB danych zapłacimy 0,00568 zł, czyli 5,82 zł za 1 GB (było odpowiednio 0,00672 zł i 6,88 zł).