Przejdź do Orange i zyskaj zniżkę oraz więcej GB. Na całą umowę

Mniejsze rachunki i więcej Internetu

Orange przygotował akcję promocyjną "Stylowe zakupy", która trwa tylko do 1 kwietnia 2026 roku. Klienci przenoszący numer do pomarańczowej sieci zapłacą mniej za Plan M. Miesięczny koszt abonamentu wynosi w tej opcji 70 złotych, co stanowi obniżkę o 10 zł miesięcznie. Abonent może dzięki temu zaoszczędzić łącznie 240 złotych.

Zakup abonamentu przez Internet wiąże się z jeszcze jednym bonusem. Klienci otrzymują dodatkowe 100 GB danych co miesiąc, i tak przez dwa lata. Połączenie wszystkich promocji daje łącznie nawet 500 GB Internetu miesięcznie w Planie M. Abonament ten zapewnia też dostęp do sieci 5G, oferuje też nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS i MMS w kraju oraz w roamingu w Unii Europejskiej.

Opłaty podane powyżej zawierają rabat za e-fakturę oraz rabat za zgody marketingowe. To łącznie 10 zł miesięcznie.

Udogodnienia przy zmianie operatora

Proces przeniesienia numeru jest bezpłatny. Wniosek można złożyć już na 120 dni przed końcem obecnej umowy. Klienci czekający na przeniesienie numeru nie płacą za abonament w Orange przez maksymalnie cztery miesiące. Użytkownicy otrzymują na ten czas kartę z numerem tymczasowym. Przydzielona karta SIM nie wymaga późniejszej wymiany, a właściwy numer zostaje na niej aktywowany automatycznie.