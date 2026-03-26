Orange skupuje stare telefony. Płaci nawet za zepsute urządzenia

Zasady wyceny telefonów w salonach

Pomarańczowy operator przyjmuje stare urządzenia w swoich punktach stacjonarnych. Każdy klient może sprzedać dowolny telefon. Podstawowym warunkiem jest to, aby urządzenie dało się włączyć. Za taki sprzęt Orange przyznaje elektroniczny bon płatniczy o minimalnej wartości 40 złotych. Kwota ta może być wyższa, bowiem ostateczna wycena zależy od modelu oraz stanu technicznego oddawanego smartfonu. Lepsze urządzenia oznaczają wyższą kwotę na bonie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Program obejmuje również całkowicie zepsute telefony. Jeśli przyniesione urządzenie w ogóle się nie włącza, klient także otrzyma bon, ale o wartości 20 złotych. Istnieje jednak jeden techniczny wymóg. Na obudowie lub wewnątrz odsprzedawanego telefonu musi być czytelny numer IMEI. Bez tego pracownik salonu nie przyjmie sprzętu do odkupu.

Wyjątki i limity w ofercie Orange

Operator wprowadził ograniczenia ilościowe dla najtańszych urządzeń. Jeden klient może odsprzedać maksymalnie dziesięć telefonów o niskiej wartości w jednym miesiącu kalendarzowym. Zapis ten dotyczy sztuk wycenianych na 20 oraz 40 złotych. Orange stosuje też zasady dotyczące bezpieczeństwa, nie skupując urządzeń ze spuchniętą baterią. Takich telefonów nie można odsprzedać ze względu na ryzyko pożarowe. Można je natomiast zostawić w salonie w specjalnym pojemniku na elektrośmieci. Trafią one wtedy do bezpiecznego recyklingu.

Otrzymany bon ma formę elektroniczną i jest wystawiany na okaziciela. Dokument zachowuje ważność przez 60 dni od momentu wydania. Klienci mają kilka kanałów jego realizacji. Środki można wydać podczas zakupów w fizycznym salonie Orange, bon zadziała na stronie internetowej operatora, a także w aplikacji mobilnej Mój Orange. Działa on również podczas zamówień składanych przez telefoniczną infolinię sprzedażową.

Czas trwania akcji promocyjnej