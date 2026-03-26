Orange skupuje stare telefony. Płaci nawet za zepsute urządzenia

Orange Polska rusza z nową odsłoną programu odkupu urządzeń. Klienci mogą oddać nieużywane smartfony w zamian za bony zniżkowe. Oferta obejmuje również uszkodzony sprzęt.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:05
Zasady wyceny telefonów w salonach

Pomarańczowy operator przyjmuje stare urządzenia w swoich punktach stacjonarnych. Każdy klient może sprzedać dowolny telefon. Podstawowym warunkiem jest to, aby urządzenie dało się włączyć. Za taki sprzęt Orange przyznaje elektroniczny bon płatniczy o minimalnej wartości 40 złotych. Kwota ta może być wyższa, bowiem ostateczna wycena zależy od modelu oraz stanu technicznego oddawanego smartfonu. Lepsze urządzenia oznaczają wyższą kwotę na bonie.

Program obejmuje również całkowicie zepsute telefony. Jeśli przyniesione urządzenie w ogóle się nie włącza, klient także otrzyma bon, ale o wartości 20 złotych. Istnieje jednak jeden techniczny wymóg. Na obudowie lub wewnątrz odsprzedawanego telefonu musi być czytelny numer IMEI. Bez tego pracownik salonu nie przyjmie sprzętu do odkupu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP35 Pro 5G 12/512GB 6.6" Szary
-100 zł
1349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249.99 zł
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Ciemnofioletowy
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Czerwony SM-F766
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Wyjątki i limity w ofercie Orange

Operator wprowadził ograniczenia ilościowe dla najtańszych urządzeń. Jeden klient może odsprzedać maksymalnie dziesięć telefonów o niskiej wartości w jednym miesiącu kalendarzowym. Zapis ten dotyczy sztuk wycenianych na 20 oraz 40 złotych. Orange stosuje też zasady dotyczące bezpieczeństwa, nie skupując urządzeń ze spuchniętą baterią. Takich telefonów nie można odsprzedać ze względu na ryzyko pożarowe. Można je natomiast zostawić w salonie w specjalnym pojemniku na elektrośmieci. Trafią one wtedy do bezpiecznego recyklingu.

Otrzymany bon ma formę elektroniczną i jest wystawiany na okaziciela. Dokument zachowuje ważność przez 60 dni od momentu wydania. Klienci mają kilka kanałów jego realizacji. Środki można wydać podczas zakupów w fizycznym salonie Orange, bon zadziała na stronie internetowej operatora, a także w aplikacji mobilnej Mój Orange. Działa on również podczas zamówień składanych przez telefoniczną infolinię sprzedażową.

Czas trwania akcji promocyjnej

Oferta obowiązuje do wyczerpania puli przygotowanych bonów. Ostatecznym terminem zakończenia zbiórki starych urządzeń na tych zasadach jest 31 maja 2026 roku. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, z tej opcji można skorzystać wyłącznie w stacjonarnych salonach Orange. To tam pracownicy udzielają dodatkowych informacji i na miejscu dokonują oceny sprzętu.

orange Orange odkup odkup telefonów zbiórka starych telefonów recykling elektroniki rabat na smartfon bony zniżkowe
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, MOUii / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Orange