Orange rozdaje abonamenty. Dostaniesz dwa numery w cenie jednego

Dwa Plany L w cenie jednego

Operator przygotował nową propozycję dla osób, które potrzebują dużej paczki danych. Przy zakupie dwóch Planów L na 24 miesiące klient otrzyma znaczną zniżkę. Przez pierwsze 12 miesięcy opłata za oba numery wyniesie łącznie 100 złotych miesięcznie. Pierwszy plan kosztuje wtedy 100 złotych, a drugi jest dostępny za 0 złotych.

W praktyce oznacza to, że przez pierwszy rok realny koszt za jeden numer to 50 złotych. Warunkiem skorzystania z tej okazji jest jednoczesne podpisanie umów na oba abonamenty. Promocja ta opiera się na prostym mechanizmie dwóch usług w cenie jednej przez połowę czasu trwania kontraktu.

Internet 5G bez limitu danych i prędkości

Plan L to najwyższy pakiet w ofercie pomarańczowego operatora. Zapewnia on nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y w kraju i wewnątrz Unii Europejskiej. Najważniejszym elementem jest jednak dostęp do Internetu 5G bez żadnych ograniczeń. Użytkownik nie musi martwić się o wyczerpanie pakietu danych ani o spadek prędkości transferu.

Taka konstrukcja oferty pozwala na swobodne oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości oraz granie online. Brak limitów dotyczy całego okresu trwania umowy. Usługa działa w zasięgu sieci 5G, co ma zagwarantować stabilne połączenie w miejscach objętych tą technologią.

Opłaty w drugim roku trwania umowy

Sytuacja cenowa zmienia się po upływie pierwszych 12 miesięcy. Gdy promocyjny okres "2 w cenie 1" dobiegnie końca, opłata za oba numery wzrośnie. Łączny koszt wyniesie wtedy od 150 złotych miesięcznie. Pierwszy numer kosztuje 100 złotych, a drugi 50 złotych.

Niższa cena za drugi abonament wynika z programu Rodzinne numery, który działa w Orange od sierpnia ubiegłego roku. Dzięki niemu każda kolejna karta SIM jest tańsza o połowę względem ceny podstawowej. Warto pamiętać, że podane kwoty uwzględniają już rabaty za zgody marketingowe oraz e-fakturę. Każda z tych zniżek obniża rachunek o 5 złotych miesięcznie.

Nowoczesne smartfony w ofercie wiosennej

Do nowych abonamentów klienci mogą dobrać urządzenia w obniżonych cenach. Orange szczególnie promuje obecnie trzy modele smartfonów ze średniej półki, które w pełni wspierają technologię 5G i oferują spore zasoby pamięci wewnętrznej.

Na liście polecanych urządzeń znalazł się Samsung Galaxy A57 5G w wersji 8/256 GB. Kolejną propozycją jest Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, również z 256 GB miejsca na dane. Trzecim modelem jest Motorola Moto G86 5G Power, która oferuje 12 GB pamięci RAM. Ceny tych urządzeń zależą od wybranego planu i są doliczane do miesięcznej raty za usługi telekomunikacyjne.