Nowy prezes UKE. Donald Tusk wskazał kandydata

Premier Donald Tusk oficjalnie zgłosił Przemysława Kunę jako kandydata na nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), kończąc tym samym trwające od lipca poszukiwania nowego szefa regulatora rynku telekomunikacyjnego. 

Kadencja obecnego prezesa UKE, Jacka Oko, kończy się 18 września. „Rzeczpospolita” dotarła do informacji, kto ma go zastąpić. Z ustaleń dziennika wynika, że nowym kandydatem jest Przemysław Kuna, wskazany przez Donalda Tuska.

Decyzja Premiera wymaga teraz zatwierdzenia przez Sejm – wniosek trafił już do oceny Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii, a kandydaturę posłom przedstawi wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Przemysław Kuna od ponad 30 lat jest związany z branżą teleinformatyczną. Obecnie piastuje funkcję zastępcy dyrektora w instytucie NASK, gdzie odpowiada za projekty infrastrukturalne i edukacyjne. Od 2021 roku pełni również funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej, wcześniej doradzał prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej jako ekspert ICT.

Kandydat na nowego prezesa UKE koordynował budowę Systemu Rejestrów Państwowych, pełnił funkcję podsekretarza stanu w MSW odpowiedzialnego za pion teleinformatyczny, a także był odpowiedzialny za realizację ogólnopolskich projektów teleinformatycznych – takich jak sieci Datacom, Exatel oraz OST 112.

Na stanowisko szefa UKE aplikowało 10 osób, w tym m.in. Piotr Kuriata, Bogusław Kułakowski i Mateusz Chołodecki. Komisja rekrutacyjna wskazała premierowi dwóch kandydatów, spośród których wybrał Kunę. Organizacje społeczne apelowały o publiczne prezentacje kandydatów, jednak ich głos nie został uwzględniony.

