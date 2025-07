Kluczowe stanowisko do obsadzenia. Ruszył nabór na Prezesa UKE

Prezes UKE to nie jest zwykły urzędnik. To osoba, która stoi na czele urzędu regulującego cały rynek telekomunikacyjny i pocztowy w Polsce. Do jego zadań należy między innymi analiza i ocena funkcjonowania rynków usług komunikacji elektronicznej, monitorowanie jakości usług czy zarządzanie częstotliwościami radiowymi, które są niezbędne do działania sieci komórkowych. Nowy szef UKE będzie też odpowiedzialny za współpracę z instytucjami Unii Europejskiej, w tym z BEREC (Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej), oraz kontrolowanie przepisów dotyczących roamingu.