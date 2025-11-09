Nie skorzystają z TikToka, Facebooka. Koniec scrollowania u młodzieży

Coraz więcej państw dochodzi do wniosku, że media społecznościowe nie są dobre dla dzieci. Po Francji, kolejne europejskie państwo decyduje się na ograniczenia.

Dania mówi stop

Rośnie liczba badań, które wskazują na negatywne skutki wczesnego dostępu do telefonów, a w szczególności mediów społecznościowych. Pewne kraje już zaczęły wdrażać działania prewencyjne – w 2025 r. zrobiła to na przykład Francja. W USA poszczególne stany próbują wprowadzać własne regulacje, choć nie podjęto żadnych federalnych działań. Tymczasem Dania zdecydowała się na radykalny krok – zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia.

Minister cyfryzacji Caroline Stage ogłosiła, że ryzyko, jakie niesie internet dla dzieci, jest zbyt duże. "Czas, który spędzają online, ilość przemocy i treści o samookaleczeniach, na które są narażone, to po prostu zbyt wielkie zagrożenie" – powiedziała Associated Press. Australia przygotowuje podobne przepisy.

Zakaz nie wejdzie w życie od razu. Stage podkreśla, że regulacje muszą być dopracowane, aby nie pozostawić luk, które mogłyby wykorzystać wielkie firmy technologiczne. Dania planuje stworzyć specjalną aplikację do weryfikacji wieku, która ma pomóc w egzekwowaniu nowych zasad.

Problemem pozostaje tempo – technologia rozwija się błyskawicznie, a organy regulacyjne działają powoli. Dlatego pytanie, jak skutecznie kontrolować dostęp młodych użytkowników, wciąż pozostaje otwarte.