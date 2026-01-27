Mobile Vikings sypie Internetem. Do zgarnięcia terabajty danych ekstra
Mobile Vikings startuje z nową ofertą dla użytkowników potrzebujących dużego transferu danych. Operator przygotował pakiety sięgające łącznie niemal 12 tysięcy gigabajtów. Akcja obejmuje trzy plany taryfowe.
Terabajty danych od Vikingów
Operator Mobile Vikings ogłosił start nowej odsłony promocji o nazwie "EKSTRA GB". Oferta jest skierowana do osób zamawiających nowy numer lub przenoszących go z innej sieci. Akcja rozpoczęła się 27 stycznia i potrwa do 31 marca 2026 roku. Mechanizm przyznawania bonusów opiera się na cyklicznym odnawianiu planu.
Użytkownik otrzymuje dodatkową paczkę danych przy każdym odnowieniu subskrypcji. Bonus jest przyznawany maksymalnie 10 razy. Pozwala to na zwiększenie limitu transferu przez dziesięć miesięcy. Promocyjne gigabajty nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.
Dostępne plany i kody aktywacyjne
Promocja dotyczy taryf Valhalla, Sztorm oraz Fala. Każda z nich oferuje innej wielkości bonus. Aby skorzystać z oferty, należy wpisać odpowiedni kod podczas składania zamówienia.
- Najwyższy wariant to plan Valhalla. Użytkownik otrzymuje tu co miesiąc 1000 GB ekstra. Standardowa oferta wynosi 180 GB. Łącznie przez 10 miesięcy daje to 11800 GB transferu. Wymagany kod to EKSTRA1000.
- W planie Sztorm operator dokłada 500 GB do standardowych 120 GB. Przez dziesięć miesiący klient zyska łącznie 6200 GB. Kod aktywujący to EKSTRA500.
- Najniższy plan Fala obejmuje dodatkowe 200 GB miesięcznie. Podstawa wynosi tu 80 GB. Całościowy bilans po zakończeniu promocji to 2800 GB. Należy użyć kodu EKSTRA200.
Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.
Oferta dla obecnych klientów
Vikingowie przygotowali również bonus dla stałych użytkowników sieci. Dotyczy on osób, które posiadały aktywne usługi przed 26 stycznia 2026 roku. Mogą one odebrać jednorazowy pakiet 300 GB. Ta część promocji trwa krócej i kończy się 10 lutego 2026 roku.
Gigabajty dla stałych klientów mają inne zasady niż te dla nowych. Kumulują się one z obecnymi pakietami i są ważne bezterminowo w ramach aktywnego konta. Zostaną one dodane automatycznie przy najbliższym odnowieniu planu.