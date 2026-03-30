Rząd uwolni gigabajty danych. Idzie nowe prawo

Ministerstwo Cyfryzacji wdraża nowe przepisy o zarządzaniu publicznymi informacjami i rozwija państwowe portale. Obywatele, naukowcy i przedsiębiorcy zyskają szerszy dostęp do zasobów cyfrowych.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:56
Zmiany w polskim prawie

W ubiegłym tygodniu, 27 marca, parlament przyjął ustawę o zarządzaniu danymi, która teraz trafi do podpisu Prezydenta RP. Nowe przepisy mają uregulować zasady wymiany informacji w Polsce. Prawo ma ułatwić dostęp do baz, które wspierają badania naukowe i rozwój biznesu. Ustawa wprowadza do systemu prawnego pojęcie altruizmu danych, co oznacza udostępnianie informacji na potrzeby nauki lub medycyny.

Prawo umożliwi korzystanie z danych chronionych w bezpieczny sposób. Proces wnioskowania o dostęp do takich zasobów zostanie uproszczony. Na rynku pojawią się oficjalni pośrednicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wymiany informacji w sektorze prywatnym.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP Victus 15-FA2100NW 15.6" IPS 144Hz Core 5-210H 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
5199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5199.99 zł
Laptop ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD013W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
-140 zł
4099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3959 zł
Laptop PREDATOR Helios Neo 14 AI PHN14-71-91KR 14.5" OLED Ultra 9-285H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
8649 zł - najniższa cena
Kup teraz 8649 zł
Z publicznych baz danych obywatele korzystają każdego dnia. Zasilają one systemy sztucznej inteligencji, nawigacje samochodowe i aplikacje pogodowe. Pomagają również w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Państwowe portale w przebudowie

Polacy mogą już swobodnie korzystać z portalu dane.gov.pl. Serwis oferuje darmowy dostęp do informacji o jakości powietrza, planach zagospodarowania przestrzennego czy cenach mieszkań. Witryna notuje średnio 450 tysięcy odwiedzin miesięcznie. Działania resortu w tym obszarze plasują Polskę na trzecim miejscu w światowych rankingach Open Data Maturity 2025 oraz w zestawieniach OECD. Równolegle państwo przeznacza 440 milionów złotych na digitalizację dziedzictwa narodowego.

Cyfrowe kopie książek, prasy, plakatów i dzieł sztuki trafiają na portal kronika.gov.pl. Rozbudowa tego systemu odbywa się w ramach projektu KRONIK@ 2.0. Inwestycja kosztuje ponad 39 milionów złotych, a środki te pochodzą z Funduszy Europejskich. Prace potrwają do końca 2028 roku.

Użytkownicy otrzymają dokładniejszą wyszukiwarkę i wygodniejszą nawigację. Powstanie anglojęzyczna wersja serwisu. Instytucje zyskają prostszy system udostępniania zasobów, darmowe repozytorium zapasowe i integrację systemów z rządową platformą.

Miliony na zbiory audiowizualne

Kolejnym etapem cyfryzacji jest projekt "Zanurzenie w kulturze". Prowadzi go Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) oraz Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski. Inicjatywa zakłada przeniesienie do sieci ponad 43 tysięcy obiektów audiowizualnych i multimedialnych. Realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2025 roku, a zakończenie prac zaplanowano na 31 maja 2028 roku. Ma to pomóc w udostępnieniu zasobów szerokiej publiczności w kraju i na świecie.

Całkowity budżet tego przedsięwzięcia wynosi ponad 37 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

Ministerstwo Cyfryzacji stawia dodatkowo na edukację. Prowadzi kampanie informacyjne w internecie dla przedsiębiorców i urzędników. Skupia się na szkoleniach dla pracowników administracji publicznej. Unijny projekt SODa, czyli Samorząd Otwarty na Dane, pozwala zwiększyć ich kompetencje w obszarze administrowania bazami.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H OLED 16" 240Hz Ultra 9 275HX 64GB RAM 2TB Dysk SSD RTX5090 DLSS4 Win11 Pro
Lenovo LOQ 15IRX10 15,6" 144Hz i7-13650HX 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX5060 DLSS4 Win11
cyfryzacja ministerstwo cyfryzacji dane.gov.pl dostęp do danych otwarte dane dane publiczne KRONIK@ 2.0 zarządzanie danymi kronika.gov.pl
Źródła zdjęć: Przemysław Banasiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji