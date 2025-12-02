Wieloletnie zakazy lotów. Oberwiesz nawet za smartfon

Z danych europejskich władz lotniczych wynika, że każdego miesiąca dochodzi nawet do 500 incydentów, związanych z nieodpowiednio zachowującymi się pasażerami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Francuzi mają już tego dosyć. Wprowadzają ogólnokrajowe zasady, które będą dotyczyły wszystkich przewoźników, w tym Air France, Transavia, Aor Corsica oraz French Bee — informuje Rzeczpospolita. Niestosowanie się do reguł może oznaczać wieloletnie zakazy lotów.

Francja walczy z pasażerami

Nowe prawo zostało przyjęte 7 listopada 2025 roku i właśnie wchodzi w życie. Na jego mocy wszystkie linie lotnicze, które mają siedzibę we Francji, mogą zgłaszać niezgodne z przepisami zachowania krnąbrnych pasażerów. Te będą trafiać na dostępną dla wszystkich listę, prowadzoną przez Ministerstwo Transportu.

Za pierwsze przewinienie pasażer, który nie będzie stosował się do zasad, może otrzymać do 10 tys. euro kary. Recydywa to już nawet 20 tys. euro mandatu. Kolejne przewinienia mogą wiązać się z maksymalnie 4-letnim zakazem lotów. Grzywny nie blokują też możliwości wszczęcia postępowania karnego.

O jakie reguły chodzi? Między innymi przeszkadzanie załodze w pracy, odmowa wykonania poleceń dotyczących bezpieczeństwa, utrudniania lotu, postępowanie zagrażające bezpieczeństwu, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych (np. smarfonu), gdy jest to zakazane.