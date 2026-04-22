Nowy, płatny obowiązek dla milionów Polaków. Przepisy już uchwalono

Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, znaną jako KROPiK. Dla milionów Polaków oznacza to nowy obowiązek, za który będą musieli zapłacić z własnej kieszeni.

KROPiK ma objąć około 8 mln psów oraz 6 mln kotów w całej Polsce. Obejmie on wszystkie zwierzęta, które mają właścicieli. Dodatkowo obowiązek dotyczyć będzie również czworonogów w schroniskach, a także umieszczonych w organizacjach, które zapewniają opiekę w ramach domów tymczasowych. Wyjątek stanowią zwierzęta już oznakowane, chociaż je też trzeba będzie zarejestrować.

Ustawa wprowadza maksymalną kwotę takiej rejestracji. Nie może ona przekroczyć 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co aktualnie przekłada się na około 50 zł. Rzecz w tym, że 50 zł zapłacimy za oznakowanie, 50 zł za rejestrację i 50 zł za ewentualną zmianę dany w rejestrze. Za nieoznakowanie i niezarejestrowanie psa lub kota grozić będzie kara grzywny w wysokości od 20 do nawet 5 tys. zł.

Rejestr zwierząt będzie prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Właściciele czworonogów będą mieli dostęp do danych za pomocą aplikacji mObywatel. Tam będą między innymi otrzymywać przypomnienia o obowiązkowych szczepieniach, np. przeciwko wściekliźnie. W systemie będą znajdować się takie informacje, jak:

numer zwierzęcia, data wpisania do bazy i nazwisko weterynarza, który tego dokonał

numer transpondera, jego umiejscowienie i data wszczepienia

nazwa zwierzęcia, jego rasa, płeć, data urodzenia i umaszczenie

dane właściciela, w tym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, PESEL, KRS lub NIP

data szczepienia przeciwko wściekliźnie

dodatkowe informacje, w tym np. data zaginięcia, data i przyczyna śmierci, data ubezpłodnienia