Jest rozejm w sprawie czipów. Europejski sektor motoryzacyjny może odetchnąć

Nexperia była częścią znanej holenderskiej firmy NXP Semiconductors, ale została z niej wydzielona. W 2019 kupił ją chiński Wingtech Technology. Niedawno jednak holenderski rząd przejął ją na podstawie prawa pozwalającego tak zrobić z firmami o szczególnym znaczeniu strategicznym. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, nikt nie powie, że układy w XXI wieku nie są strategiczne.

Volkswagen może odetchnąć. Póki co

Holandia od razu pozbyła się chińskiego szefa, a potem próbowali zrobić to samo z wiceszefem firmy. Próbowała. Bo chiński oddział po prostu nakaz zignorował, a to on odpowiada za 70% przychodów firmy i to tam są wszystkie największe fabryki. Chiński rząd od razu odpowiedział sankcjami. W Europie mocno odczuł to przemysł motoryzacyjny, a niemiecki Volkswagen ogłosił zmniejszenie produkcji.