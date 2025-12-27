Miliardowy przekręt w branży oprogramowania medycznego. CEO skazany

Miliardowy przekręt

Pierwsze szczegóły tej sprawy, którą ujawnił właśnie Departament Sprawiedliwości USA brzmią jak scenariusz thrillera. 79‑letni Gary Cox, szef Power Mobility Doctor Rx (DMERx), stworzył internetową platformę, która generowała fałszywe zlecenia lekarskie na sprzęt medyczny i kremy przeciwbólowe. Setki tysięcy seniorów były wciągane w proceder za pomocą agresywnych reklam, telemarketerów i zagranicznych call center. To właśnie ich danymi osobowymi operowała machina wprawiona w ruch przez Coxa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Śledczy podkreślają, że Cox nie działał sam – łączył dostawców sprzętu, apteki i marketerów z firmami telemedycznymi, które w zamian za łapówki podpisywały zlecenia bez jakiegokolwiek badania pacjentów. W wielu przypadkach lekarze ograniczali się do krótkiej rozmowy telefonicznej, a czasem nie kontaktowali się z pacjentem w ogóle. Medicare i inni ubezpieczyciele wypłacili na tej podstawie ponad 360 mln dolarów, choć wystawione dokumenty były fikcją.

Według prokuratury Cox i jego współpracownicy starannie tuszowali ślady – usuwali z dokumentów tzw. niebezpieczne słowa, które mogłyby wzbudzić podejrzenia podczas audytów. Całość działała jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna. Ta idylla jednak nie trwała wiecznie – po czasie śledczy z FBI oraz różnych inspektoratów rządowych zaczęli łączyć ze sobą kropki.

Cox trafił właśnie za kratki na 15 lat, ale to dopiero początek jego problemów. Sąd nakazał mu oddać ponad 452 mln dolarów – kwota ta to tzw. restytucja (czyli obejmuje dodatkowe koszty i odsetki). Śledczy ujawnili, że jego platforma próbowała wyłudzić z programów zdrowotnych ponad miliard dol. Jest to jedno z największych oszustw w historii Medicare.

Wyrok, który zapadł, został określony przez Departament Sprawiedliwości jako jeden z najważniejszych w historii walki z telemarketingowymi oszustwami medycznymi. Przedstawiciele FBI i HHS‑OIG (federalna jednostka śledcza zajmująca się ochroną programów zdrowotnych USA) podkreślają, że proceder Coxa nie tylko drenował publiczne fundusze, ale też zagrażał realnym pacjentom, którzy mogli nie otrzymać potrzebnej opieki.

Sprawa DMERx stała się również symbolem szerszego problemu. Od 2007 roku federalne wydziały ds. oszustw medycznych postawiły zarzuty ponad 5800 osobom, które łącznie próbowały wyłudzić ponad 30 mld dolarów. Wyrok Coxa ma być sygnałem, że era bezkarności w telemedycznych przekrętach dobiega końca.