Bunt w telekomie? Prezes Irancell odwołany za brak blokady sieci

Prezes traci fotel po roku pracy

Alireza Rafiei nie jest już prezesem Irancell. To drugi co do wielkości operator w Iranie. Rafiei sprawował swoją funkcję zaledwie przez rok. Informację o jego dymisji przekazała agencja informacyjna Fars, powiązana ze strukturami państwowymi.

Oficjalny powód zwolnienia jest bardzo konkretny. Rafiei miał nie wykonać poleceń organów bezpieczeństwa. Chodzi o naruszenie przepisów dotyczących ograniczania dostępu do sieci w sytuacjach kryzysowych. W praktyce oznacza to, że operator nie wyłączył Internetu tak szybko, jak domagały się tego władze.

Spóźniona blokada i gniew polityków

Głównym punktem sporu okazały się wydarzenia z 8 stycznia 2026 roku. Wtedy w całym kraju wprowadzono niemal całkowity blackout komunikacyjny. Jednak według irańskich deputowanych, Irancell zwlekał z wykonaniem rozkazu. Poseł Hamid Rasaei publicznie skrytykował firmę podczas sesji parlamentu.

Polityk pytał retorycznie, dlaczego Internet wyłączono z opóźnieniem dopiero o godzinie 22:00. Jego zdaniem ta zwłoka doprowadziła do większych strat i chaosu. Dla rządu w Teheranie sprawna blokada sieci to kluczowe narzędzie kontroli. Opieszałość prezesa giganta telekomunikacyjnego uznano za akt niesubordynacji.

Sieć powoli wraca do życia

Obecnie sytuacja telekomunikacyjna w Iranie jest bardzo dynamiczna. Po dwunastu dniach niemal całkowitej izolacji, blokady są stopniowo luzowane. Dziennikarze w Teheranie donoszą, że odzyskali dostęp do globalnej sieci, choć wiele usług nadal działa niestabilnie.

Państwowa telewizja potwierdziła, że przywrócono dostęp do usług Google. Można z nich korzystać zarówno przez łącza stacjonarne, jak i mobilne. Monitorujący sieć serwis NetBlocks zauważa jednak, że reżim może w tym czasie testować tak zwany "filternet". To silnie filtrowany, wewnętrzny intranet, który ma docelowo zastąpić Irańczykom otwarty Internet.